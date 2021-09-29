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قال مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بجهاز التعبئة والإحصاء، إن الجهاز قام بعمل مسحة عن استهلاك المواطنين لـ الوقود خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هذه المسحة تستعين القيادة السياسية بها في اتخاذ القرارات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر بها 11.6 مليون مركبة، وما قام به الجهاز من مسح يوضح للدولة الاستهلاك، ويعطى الدولة إشارة للتأمين.

ولفت أن مصر بها 5238260 سيارة خاصة، و377429 أجرة، 159576 أتوبيس، 1460428 نقل، 104949 نقل بـ مقطورة، والدراجات النارية 3689678، والتوك توك 226710.

وأشار إلى أن ما قام به الجهاز يهدف في المستقبل لمعرفة متوسط استهلاك الوقود لكل فئة من السيارات، وأن الجهاز يعتمد في البيانات على وزارة البترول بشأن استهلاك البنزين.