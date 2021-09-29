أخبار عاجلة

أمين الشرقية يوجه بسرعة الانتقال لجزيرة الأسماك الجديدة خلال شهرين -
"الصحة": تسجيل 45  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 41 خلال الـ24 ساعة الماضية -
وزير "الإسلامية" يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من خطر المخدرات -
شرطة الرياض تطيح بمخالفَين لارتكابهما جرائم احتيال -
في زيارة رسمية.. "قطان" يصل إلى الإمارات -
"الشبانات" يزور معرض الرياض الدولي للكتاب -
عاجل .. استشهاد ضابطى شرطة بالإسماعيلية ‎والنائب العام يأمر بالتحقيق -
هناخدك رحلة صيد في المنوفية.. شوف صيادين الأرياف وسمكهم -
ختام فعاليات مشروع تعزيز دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة والأمن الغذائي -
«تعليم المنيا» تختتم تدريب تعزيز الحريات الدينية بالعهد الجديد.. وتكريم لمطران سمالوط (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الإحصاء: بها 11.6 مليون مركبة منها 230 ألف توك توك مرخص

Print
الإحصاء: مصر بها 11.6 مليون مركبة منها 230 ألف توك توك مرخص الإحصاء: بها 11.6 مليون مركبة منها 230 ألف توك توك مرخص

قال مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بجهاز التعبئة والإحصاء، إن الجهاز قام بعمل مسحة عن استهلاك المواطنين لـ الوقود خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هذه المسحة تستعين القيادة السياسية بها في اتخاذ القرارات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن بها 11.6 مليون مركبة، وما قام به الجهاز من مسح يوضح للدولة الاستهلاك، ويعطى الدولة إشارة للتأمين.

ولفت أن مصر بها 5238260 سيارة خاصة، و377429 أجرة، 159576 أتوبيس، 1460428 نقل، 104949 نقل بـ مقطورة، والدراجات النارية 3689678، والتوك توك 226710.

وأشار إلى أن ما قام به الجهاز يهدف في المستقبل لمعرفة متوسط استهلاك الوقود لكل فئة من السيارات، وأن الجهاز يعتمد في البيانات على وزارة البترول بشأن استهلاك البنزين.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعاون بين «التضامن» و«تحيا مصر» لإنشاء مركز للخدمات الاجتماعية بقرية سيدي عبدالرحمن بمدينة العلمين

تعاون بين «التضامن» و«تحيا مصر» لإنشاء مركز للخدمات الاجتماعية بقرية سيدي عبدالرحمن بمدينة العلمين

سفير البحرين يهنئ مصر بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد

سفير البحرين يهنئ مصر بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد

8 مصريين يتأهلون إلى نصف نهائي بطولة العالم للتايكوندو في كوريا الجنوبية

8 مصريين يتأهلون إلى نصف نهائي بطولة العالم للتايكوندو في كوريا الجنوبية

نائبة: «أكتوبر» ملحمة وطنية انتصر فيها المصريون

نائبة: «أكتوبر» ملحمة وطنية انتصر فيها المصريون