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أتلانتا يتفوق على يانج بويز بهدف نظيف

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أتلانتا يتفوق على يانج بويز بهدف نظيف أتلانتا يتفوق على يانج بويز بهدف نظيف

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تمكن فريق أتلانتا من تحقيق الفوز على منافسه يانج بويز بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ووضعت النتيجة أتلانتا في صدارة المجموعة السادسة مؤقتا بأربع نقاط من مباراتين، متقدما على يانج بويز الذي يملك ثلاث نقاط.

ويستضيف مانشستر يونايتد، الذي خسر 2-1 على ملعب يانج بويز في الجولة الافتتاحية، فياريال في وقت لاحق اليوم.

وهيمن أتلانتا على المباراة، وتصدى ديفيد فون بالموس حارس يانج بويز للعديد من الفرصة الخطيرة قبل أن يتابع بيسينا تمريرة عرضية من دوفان زاباتا ليضع الكرة بالشباك في الدقيقة 68.

وألغى الحكم هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 17 بداعي التسلل بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، عندما وضع ساندرو لابور مدافع يانج بويز الكرة بالخطأ في مرماه، لكن تم إلغاء الهدف بداعي تسلل البرازيلي رفائيل تولوي لاعب أتلانتا خلال بناء الهجمة.

وأهدر بيسينا فرصة خطيرة في الدقيقة 43 عندما أخفق في وضع الكرة في المرمى من مسافة ثلاثة أمتار، وأنقذ فون بالموس مرماه من فرصتين لزاباتا ودافيدي زابوكوستا قبل أن تهتز شباكه أخيرا.

وحرم الحارس أصحاب الأرض من تسجيل الهدف الثاني عندما تصدى ببراعة لمحاولة من البديل لويس موريل قبل النهاية بدقيقتين.

وتماسك أتلانتا، الذي تعادل 2-2 على ملعب فياريال في الجولة الافتتاحية، بشكل مريح في المراحل الأخيرة من المباراة ليحافظ على انتصاره.

المصرى اليوم

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