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"نقاء" تحذر من ظاهرة التدخين الجماعي للطلاب خارج المدارس

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"نقاء" تحذر من ظاهرة التدخين الجماعي للطلاب خارج المدارس "نقاء" تحذر من ظاهرة التدخين الجماعي للطلاب خارج المدارس
دعت أولياء الأمور للحضور فور انتهاء اليوم الدراسي لأخذ أبنائهم

دعت جمعية “نقاء” أولياء أمور الطلاب إلى الحضور المبكر إلى المدرسة لأخذ أبنائهم حتى لا يقعوا ضحية للتدخين بسبب تجمعات الطلاب خارج المدرسة وبخاصة أمام التموينات وممارستهم لعادة التدخين.

وقال المدير التنفيذي لجمعية نقاء سعد بن محمد بن عتيق إن التجمعات الطلابية بعد انتهاء اليوم الدراسي يشكل ظاهرة خطيرة، لأن الطلاب يكتسبون عادات جديدة غير حميدة من خلال احتكاكهم بزملائهم الطلاب لفترات زمنية طويلة وبخاصة إذا كان بعض الطلاب يتعاطون التدخين فإن الطلاب غير المدخنين سيكتسبون هذه العادة بسرعة لاحتواء التدخين على مادة النيكوتين، وهي التي تسبب الإدمان للمدخنين وغير المدخين من خلال التدخين القسري، كما أن بعض الطلاب يعتقدون بأن التدخين يمثل نوعاً من الاستقلالية وإثبات الذات ومظهراً من مظاهر البرستيج والشخصية في المجتمع فيغتر بعض الطلاب بذلك ويخوضون التجربة ويقعون في مستنقع التدخين.

وأكد "ابن عتيق" أن التدخين يعد البوابة الرئيسة للمخدرات حيث أثبتت الدراسات أن 90% من الطلاب الذين تعاطوا المخدرات جربوا التدخين في الصغر، ولهذا أدعو الآباء إلى الحضور في الزمن المحدد لأخذ أبنائهم حتى لا يقعوا ضحية لهذه العادة السيئة.

ودعا "ابن عتيق "أولياء أمور الطلاب إلى مراقبة سلوك أبنائهم، وفي حالة ظهور أي تغير على سلوكهم أن يراجعوا أقرب مركز لمعالجة التدخين والإدمان لاستدراك الأمر قبل استفحاله، مشيراً إلى أن جمعية نقاء على استعداد تام للمساهمة في مد يد العون من خلال الاستشارة أو تقديم العلاج اللازم لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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