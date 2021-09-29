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كيف يتم الفصل في صحة عضوية نواب «الشيوخ»؟.. لائحة المجلس توضح

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كيف يتم الفصل في صحة عضوية نواب «الشيوخ»؟.. لائحة المجلس توضح كيف يتم الفصل في صحة عضوية نواب «الشيوخ»؟.. لائحة المجلس توضح

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حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الذي يبدأ دور انعقاده الثاني الثلاثاء المقبل، قواعد الفصل في صحة العضوية وإجراءات إخطار المجلس.

ونصت المادة 232 من اللائحة على أنه «يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلسَ بنتيجة انتخاب الأعضاء.. كما يُخطَر المجلسُ بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقا للمادة (250) من الدستور».

كما نصت المادة 233 على: «تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدَّم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم».

المصرى اليوم

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