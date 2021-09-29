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التعليم العالي للطلاب: توجهوا لمراكز التطعيم ضد كورونا

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التعليم العالي للطلاب: توجهوا لمراكز التطعيم ضد كورونا التعليم العالي للطلاب: توجهوا لمراكز التطعيم ضد كورونا

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قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه نتيجة لتوجيهات القيادة السياسية يوجد طوارئ بكافة الجامعات بالإسراع بتطعيم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف عادل عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحقيقة” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه يوجد أكثر من 300 نقطة يتلقى بها الطلاب تطعيمات كورونا على مستوى الجمهورية.

وتابع عادل عبدالغفار، أن الدولة عازمة على أن يكون هناك عام دراسي آمن للجميع، مؤكدا ان الطالب لابد أن يتوجه لمراكز التطعيمات المتعددة داخل الجامعة التي يلتحق بها ويحصل على التطعيم.

وأشار عادل عبدالغفار إلى أنه سيكون هناك تطعيم للطلاب الذين يتواجدون بالمدن الجامعية، قبل بدء العام الدراسي، مؤكدا أن التطعيم مجاني لكل منتسبي العملية التعليمية، إضافة إلى أن الفرق الطبية منتشرة بكافة الجامعات وتعمل على مدار اليوم.

المصرى اليوم

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