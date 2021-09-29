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وكيل «صحة دمياط» يوجه بالرقابة والتفتيش على المستشفيات والمعامل الخاصة

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وكيل «صحة دمياط» يوجه بالرقابة والتفتيش على المستشفيات والمعامل الخاصة وكيل «صحة دمياط» يوجه بالرقابة والتفتيش على المستشفيات والمعامل الخاصة

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عقد الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزاره الصحة بدمياط، اليوم بمكتبه، اجتماعا موسعا بحضور مدير اداره العلاج الحر دكتورة ساره العوضي ومسؤلى العلاج الحر بالادارات الصحيه.

ناقش الاجتماع آليات العمل خلال المرحله المقبله، كما شدد على ضروره اعداد خطه عمل للرقابه والمتابعة على المراكز والمستشفيات والمعامل الخاصه وذلك من أجل تقديم خدمه لائقه لاهالى المحافظه وتغطية المنشآت الطبية في محيط الادارات وذلك لاحكام الرقابة ومتابعة نظم العمل طبقا للمعايير.

وشدد عبدالحواد على ضروره التعاون مع الاطباء في تحقيق الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحيحه التي تساعد على تقديم خدمه طبيه مناسبة للمرضى.

المصرى اليوم

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