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استشاري جراحات سمنة يكشف نسبة حدوث المضاعفات أو النزيف بعمليات التكميم

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استشاري جراحات سمنة يكشف نسبة حدوث المضاعفات أو النزيف بعمليات التكميم استشاري جراحات سمنة يكشف نسبة حدوث المضاعفات أو النزيف بعمليات التكميم

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قال الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحات السمنة والسكر، إن طب جراحات السمنة يشهد تطورا كبيرا في عمليات تكميم المعدة، ناتجا من تراكم الخبرات والجراحين، والاطلاع الدائم على المؤتمرات الدولية، وتطور في الأدوات الطبية.

وأضاف السبكي، خلال لقائه برنامج «ست الستات»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»: أن مضاعفات السمنة والسكر أصبحت ضئيلة، ولا يوجد مجال للخطأ، موضحا أن أية أخطاء تؤثر على المريض سلبا.

وتابع أن أخطاء عمليات جراحة المعدة تسبب قيئا متكررا، وصعوبة في الأكل، مشيرا إلى أن أدوات الجراحة أصبحت أكثر تطورا وسلامة.

وأشار إلى أن عملية تكميم المعدة المطورة تمنع حدوث أي نزيف أو مضاعفات، معقبًا: «نسبة حدوث المضاعفات أو النزيف مع استخدام الأدوات الحديثة تكاد تصل لـ0%».

المصرى اليوم

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