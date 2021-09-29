★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن هدف فريق اليد الفوز على برشلونة وتحقيق إنجازا في كأس العالم للأندية لكرة اليد خاصة أن الزمالك لا يقل عنه حيث يعتبر الفريق هو بطل أفريقيا .

وقال حسين لبيب رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية : «سنجتمع مع الجهاز الفني لفريق اليد لمعرفة ما يريده» .

وقال «لبيب»: «لن نذهب لكأس العالم للأندية لمجرد التمثيل المشرف وسنلعب على الفوز في أي مباراة لا تهمنا الأسماء».

وأضافا: «نحلم ونطمح للفوز مفيش حاجة مستحيلة في الرياضة ونستطيع التعاقد مع اثنين محترفين على أعلى مستوى ».