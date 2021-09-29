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حسين لبيب : يستطيع الفوز على برشلونة في للأندية

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حسين لبيب : الزمالك يستطيع الفوز على برشلونة في كأس العالم للأندية حسين لبيب : يستطيع الفوز على برشلونة في للأندية

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قال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن هدف فريق اليد الفوز على برشلونة وتحقيق إنجازا في للأندية لكرة اليد خاصة أن لا يقل عنه حيث يعتبر الفريق هو بطل أفريقيا .

وقال حسين لبيب رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية : «سنجتمع مع الجهاز الفني لفريق اليد لمعرفة ما يريده» .

وقال «لبيب»: «لن نذهب لكأس العالم للأندية لمجرد التمثيل المشرف وسنلعب على الفوز في أي مباراة لا تهمنا الأسماء».

وأضافا: «نحلم ونطمح للفوز مفيش حاجة مستحيلة في الرياضة ونستطيع التعاقد مع اثنين محترفين على أعلى مستوى ».

المصرى اليوم

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