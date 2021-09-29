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مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا «بث مباشر لحظة بلحظة»

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مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا «بث مباشر لحظة بلحظة» مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا «بث مباشر لحظة بلحظة»

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تنطلق بعد قليل مباراة فريق برشلونة الإسباني أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق برشلونة مساء اليوم الأربعاء 29 سبتمبر ضيفاً على نظيره بنفيكا البرتغالي ضمن منافسات المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2021/2022.

وسقط برشلونة في الجولة الأولى بشكل مخيب للآمال على ملعبه بالخسارة أمام العملاق البافاري فريق بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة، ولذا لا بديل أمامه الليلة عن تحقيق الفوز من أجل استعادة اتزانه من جديد.

وتنطلق مباراة مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 19 بتوقيت جرينتش العالمي.

وتقام مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا على ملعب «النور» في مدينة بنفيكا البرتغالية.

وسيتم نقل مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا عبر قناة «بي إن سبورتس 2 أتش دي بريميوم» beIN Sports 2 HD Premium.

المصرى اليوم

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