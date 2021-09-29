وديًا.. البنك الأهلي يفوز على البكاري بسداسية نظيفة

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انتهت منذ قليل المباراة التجريبية الأولي لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي وانتهت بفوز فريق البنك الأهلي على منشأة البكاري بستة أهداف للاشيء أحرزها كلا من موسي دياوارا هدفين واحمد سعيد الوافد الجديد ومحمود السيد وشادي رضوان ولكل منهم هدفاً وأحرز مدافع فريق البكاري هدفاً في مرماه.

وشهدت المباراة غياب عدد كبير من لاعبي فريق البنك الأهلي الذين خاضوا مرانا قبل إنطلاق اللقاء وهم كريم بامبو وفادي فريد واسامة إبراهيم وعاصم صلاح ومحمد دبش ومعروف يوسف وأسامة فيصل ومحمد بسيوني ومحمود الزنفلي وأحمد السعدني وأحمد ياسر الذي يؤدي برنامج تأهيلي للعودة للتدريبات الجماعية.

وإعتمد خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي على عدد كبير من لاعبي فريق الشباب خاصةً في شوط المباراة الثاني وظهر عدد كبير منهم بشكل رائع .

ويخوض فريق البنك الأهلي التجربة الودية الثانية غداً أمام جمهورية شبين قبل السفر لمعسكر مغلق السبت المقبل ببرج العرب إستعدادا لإنطلاق الموسم الجديد والمقرر له في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.