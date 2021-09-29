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استمرار فاعليات صيف مطروح بمسرح النادي الاجتماعي

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استمرار فاعليات صيف مطروح بمسرح النادي الاجتماعي استمرار فاعليات صيف مطروح بمسرح النادي الاجتماعي

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ضمن استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة لتحقيق التبادل الفني والثقافي بين مختلف المحافظات، استمرت فاعليات صيف مطروح التي تقدمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بفرع ثقافة مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش.

تضمنت فاعليات الليلة السابعة والعشرون عروض فرقة مطروح للفنون الشعبية بقيادة مدير الفرقة محمد فرغلي ومدرب الرقص عوام مصطفي التي قدمت مجموعة متميزة من التابوهات الاستعراضية منها «رقصة الكف، الجية، الفرح السيوي، السامر، الترحيب، الكشك»، إلى جانب فقرات غنائية للفنان ياسر الدربالي والفنان سلومة عبدالله وفقرات التنورة، أقيمت العروض على مسرح النادي الاجتماعي.

المصرى اليوم

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