عاجل | دورات المياه تتفوق على مواقف السيارات

زيادة المشاريع
كشفت إحصائية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ارتفاع مشاريع تنفيذ مواقف السيارات، ودورات المياه في 2020، والتي بلغت 3500، مقارنة بعام 2019 الذي سجل 3030 مشروعًا، منها 207 مواقف للسيارات، و2823 دورة مياه، وسط استحواذ منطقة الرياض على النصيب الأوفر من خلال تنفيذ 45 موقفًا للسيارات، و612 دورة مياه.
الأكثر والأقل
جاءت المدينة المنورة ثانيًا في تنفيذ مشاريع مواقف السيارات بـ 43 موقفًا، والقصيم ثالثًا بـ27، وتساوت عسير والأحساء في التنفيذ بواقع 19 موقفًا لكل منهما، وحلت حفر الباطن، والحدود الشمالية بالمرتبة الأخيرة بتنفيذ موقف وحيد لكل منهما، تليها العاصمة المقدسة، ونجران بـ3 مواقف لكل منهما، وحلت جدة خامسًا بتنفيذ 4 مواقف.
دورات مياه
تصدرت الرياض مشاريع تنفيذ دورات المياه في 2020، والتي بلغت تنفيذ 612 دورة مياه، تليها عسير ثانيًا بـ482، والقصيم ثالثًا بـ 378، والشرقية رابعًا بـ296، وجدة خامسًا بـ233، وتذيلت الأحساء القائمة بتنفيذ 37 دورة مياه، وحلت حفر الباطن ثانيًا بتنفيذ 39 دورة مياه، وتبوك ثالثًا بـ51، والحدود الشمالية رابعًا بتنفيذ 53، والجوف خامسًا بـ73 دورة مياه.
دورات مياه ومواقف
3500 دورة مياه وموقف سيارات في 2020
3030 دورة مياه وموقف سيارات في 2019
3271 دورة مياه منفذة في 2020
229 موقف سيارات في 2020
الرياض الأكثر مواقف ودورات مياه
الأحساء وحفر الباطن الأقل مواقف ودورات مياه
الأكثر دورات مياه
الرياض
عسير
القصيم
الشرقية
جدة
الأقل دورات مياه
الأحساء
حفر الباطن
تبوك
الحدود الشمالية
الجوف
الأكثر مواقف سيارات
الرياض
المدينة المنورة
القصيم
الأحساء
عسير
الأقل مواقف سيارات
حفر الباطن
الحدود الشمالية
العاصمة المقدسة
نجران
جدة