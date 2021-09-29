عاجل | دورات المياه تتفوق على مواقف السيارات

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تفوقت مشاريع تنفيذ دورات المياه على مشاريع مواقف السيارات، حيث بلغ تنفيذ دورات المياه 3271 في 2020، مقابل 229 موقف سيارات، في وقت شهد العام نفسه ارتفاعًا ملحوظًا عن العام الذي قبله 2019.

زيادة المشاريع

كشفت إحصائية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ارتفاع مشاريع تنفيذ مواقف السيارات، ودورات المياه في 2020، والتي بلغت 3500، مقارنة بعام 2019 الذي سجل 3030 مشروعًا، منها 207 مواقف للسيارات، و2823 دورة مياه، وسط استحواذ منطقة الرياض على النصيب الأوفر من خلال تنفيذ 45 موقفًا للسيارات، و612 دورة مياه.

الأكثر والأقل

جاءت المدينة المنورة ثانيًا في تنفيذ مشاريع مواقف السيارات بـ 43 موقفًا، والقصيم ثالثًا بـ27، وتساوت عسير والأحساء في التنفيذ بواقع 19 موقفًا لكل منهما، وحلت حفر الباطن، والحدود الشمالية بالمرتبة الأخيرة بتنفيذ موقف وحيد لكل منهما، تليها العاصمة المقدسة، ونجران بـ3 مواقف لكل منهما، وحلت جدة خامسًا بتنفيذ 4 مواقف.

دورات مياه

تصدرت الرياض مشاريع تنفيذ دورات المياه في 2020، والتي بلغت تنفيذ 612 دورة مياه، تليها عسير ثانيًا بـ482، والقصيم ثالثًا بـ 378، والشرقية رابعًا بـ296، وجدة خامسًا بـ233، وتذيلت الأحساء القائمة بتنفيذ 37 دورة مياه، وحلت حفر الباطن ثانيًا بتنفيذ 39 دورة مياه، وتبوك ثالثًا بـ51، والحدود الشمالية رابعًا بتنفيذ 53، والجوف خامسًا بـ73 دورة مياه.

دورات مياه ومواقف

3500 دورة مياه وموقف سيارات في 2020

3030 دورة مياه وموقف سيارات في 2019

3271 دورة مياه منفذة في 2020

229 موقف سيارات في 2020

الرياض الأكثر مواقف ودورات مياه

الأحساء وحفر الباطن الأقل مواقف ودورات مياه

الأكثر دورات مياه

الرياض

عسير

القصيم

الشرقية

جدة

الأقل دورات مياه

الأحساء

حفر الباطن

تبوك

الحدود الشمالية

الجوف

الأكثر مواقف سيارات

الرياض

المدينة المنورة

القصيم

الأحساء

عسير

الأقل مواقف سيارات

حفر الباطن

الحدود الشمالية

العاصمة المقدسة

نجران

جدة