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3 نساء يترأسن أكبر 3 مدن في المغرب

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3 نساء يترأسن أكبر 3 مدن في المغرب 3 نساء يترأسن أكبر 3 مدن في المغرب
الرباط - " وكالة أخبار المرأة "

شهد المغرب خطوة غير مسبوقة بتولي نساء رئاسة ثلاث مدن من أكبر وأهم مدن المملكة المغربية، وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش.
جاء ذلك بعدما انتخبت العاصمة المغربية، الرباط، امرأة في منصب رئيس البلدية لأول مرة في تاريخها، لتصبح بذلك ثلاث سيدات على رأس مدن رئيسية بالمملكة، حسبما ذكرت "دويتش فيله".
من جانبها صرحت، أسماء أغلالو (52 عاما)، مرشحة التجمع الوطني للأحرار، والتي تم انتخابها رئيسة لبلدية الرباط، قائلة "إنه يوم تاريخي لمدينة الأنوار" الرباط.
يشار إلى أن أغلالو تنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار (RNI) بزعامة رجل الأعمال عزيز أخنوش، وقد تصدر الحزب نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، مطيحا بحزب العدالة والتنمية الإسلامي، والذي حكم لفترة طويلة على الصعيد الوطني.
وقبل انتخاب أغلالو بأربعة أيام، انتُخبت المرشحة عن حزب التجمع الوطني للأحرار نبيلة الرميلي (47 عاما) لمنصب رئيس بلدية الدار البيضاء، لتصبح أول امرأة تتولى المنصب في أكبر مدن المغرب التي يناهز عدد سكانها 3,5 ملايين نسمة.
وشهدت مدينة مراكش خطوة مماثلة، حيث عادت مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء منصوري في سن 45 عاما إلى مكتب رئيس البلدية الذي كانت تشغله من 2009 إلى 2015.
وفي وقت سابق، حقق رئيس المغربية المكلف عزيز أخنوش نصرا جديدا بفوزه بمنصب عمدة مدينة أغادير وسط البلاد.
وقالت بوابة إفريقيا ، إن أخنوش انتخب بأغلبية كاسحة عمدة لمدينة أغادير، وسط غياب منافس له، وتعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخ المملكة التي يتولى فيها رئيسا للحكومة منصب عمدة لإحدى المدن.

وكالة أخبار المرأة

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