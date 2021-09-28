مفتي الجمهورية: نفقة الزوجة تشمل«التطبيب والعلاج»

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قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الإلزام بالميراث قد يأتي من نص شرعي أو من دلالة العرف والعادات، موضحا أن كل عرف له عاداته وتقاليده، تم إقراره في العلاقة الأسرية بين الأبناء والآباء.

وأضاف علام خلال حواره مع الدكتور محمد الباز في برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» مساء اليوم الثلاثاء، أن كل ما يعمق ويوجد صلة الرحم لابد أن يبقى ويستمر، مفيدا بأن العلاقة الزوجية لا يضبطها في إطارها الحقيقي إلا المنطقة الأخلاقية الكامنة في المودة والرحمة، التي لابد أن تقوم عليها العلاقات، والتي لا تضبط بالمنطقة القانونية والحقوقية فقط، بل بالمعاملة الهادئة والحوار.

ولفت إلى أن الفتوى الخاصة بنفقة الزوجة بكافة مشتملاتها ومضامينها منها «التطبيب والعلاج» للزوجة.