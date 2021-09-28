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طفل يلقى مصرعه ويلحق بشقيقته إثر إصابته في حريق منزل بأبوالنمرس

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طفل يلقى مصرعه ويلحق بشقيقته إثر إصابته في حريق منزل بأبوالنمرس طفل يلقى مصرعه ويلحق بشقيقته إثر إصابته في حريق منزل بأبوالنمرس

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صرّحت نيابة مركز أبوالنمرس بالجيزة، الثلاثاء، بدفن جثمان طفل- 12 سنة- لقي مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به إثر حريق نشبّ في منزل أسرته، ليلحق بشقيقته- 10 سنوات- التي ماتت جراء ذات الحريق.

وكانت قوات الحماية المدنية، انتقلت إلى العقار محل الحريق، وتمكنت من إخماده.

ووفقًا للتحقيقات فإن الحريق أسفر عن مصرع «طالبة»، وإصابة اثنين من أشقائها، وعقب نقلهما للمستشفى أحدهما لحق بها اليوم، بعد تدهور حالته الصحية.

وأشارت التحقيقات إلى أن الحريق نتج عن ماس كهربائي، وليس ورائه شبهة جنائية.

المصرى اليوم

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