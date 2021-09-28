صلاح يكرر رقمه القياسي مع ليفربول.. ويعادل إنجاز دروجبا وإيتو في دوري أبطال أوروبا

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يواصل الجناح المصري المتألق محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية مع فريق ليفربول الإنجليزي على الصعيدين المحلي والقاري.

وقاد محمد صلاح مساء اليوم الثلاثاء فريقه ليفربول للفوز على مضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة 5/1 في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح الهدفين الأول والثالث لفريق ليفربول في المباراة ليرفع رصيده من الأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا إلى 31 هدفاً.

ولم يسبق لأي لاعب إفريقي من قبل أن وصل لـ 30 هدفاً في بطولة دوري أبطال أوروبا إلا الثنائي الإيفواري ديدييه دروجبا 44 هدفاً والكاميروني صمويل إيتو 30 هدفاً.

كما شهدت هذه المباراة تسجيل محمد صلاح للمباراة السادسة على التوالي مع ليفربول في مختلف المسابقات ليكون بذلك أول أول لاعب في صفوف ليفربول يسجل لـ 6 مباريات متتالية، منذ شهر أبريل في عام 2018، عندما حقق محمد صلاح نفسه هذا الإنجاز بالتسجيل وقتها في 7 مباريات متتالية.