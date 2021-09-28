محمد صلاح يسجل هدفين .. وليفربول يكتسح بورتو بخماسية في دوري أبطال أوروبا

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سحق فريق ليفربول منافسه بورتو بخماسية مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .

أحرز محمد صلاح هدفين من الأهداف الخمسة، حيث أحرز صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 18، ثم سجل ساديو ماني الثانى في الدقيقة 44، وأضاف محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول والثاني له في شباك بورتو في الدقيقة 60.

وأحرز بورتو الهدف الأول في شباك ليفربول عن طريق اللاعب تيرمي في الدقيقة 72.

وسجل ليفربول الرابع عن طريق فيرمينيو في الدقيقة 74 وفى الدقيقة 82 عزز فيرمينو النتيجة بإحرازه الهدف الخامس .

بهذه النتيجة، يتصدر ليفربول المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد بورتو عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.