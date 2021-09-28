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«حماس»: تصاعد المقاومة في الضفة الغربية ينبئ بأنها متجهة نحو المواجهة الشاملة

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«حماس»: تصاعد المقاومة في الضفة الغربية ينبئ بأنها متجهة نحو المواجهة الشاملة «حماس»: تصاعد المقاومة في الضفة الغربية ينبئ بأنها متجهة نحو المواجهة الشاملة

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قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» حسام بدران، إن تصاعد حالة المقاومة في الضفة الغربية ينبئ بأنها متجهة نحو المواجهة الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف بدران خلال حوار تلفزيوني، إن الضفة تحتوي من الأبطال والمقاومين ما يكفي لمقاومة هذا الاحتلال رغم التنسيق الأمني وملاحقات الاحتلال.

وأشار المسؤول في حركة «حماس»، إلى أن تركيز المقاومة على الضفة الغربية لأنها الأرض المستهدفة بالتهويد والاستيطان في كل المدن، وعلى رأسها القدس.

وأكد أن الاحتلال يتخوف من أن يتحول حاملو السلاح في الضفة الغربية إلى مقاومين، أو أن يحصل المؤمنون بخيار المقاومة على السلاح.

المصرى اليوم

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