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مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث الصراع اليمني مع ولي العهد السعودي

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مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث الصراع اليمني مع ولي العهد السعودي مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث الصراع اليمني مع ولي العهد السعودي

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قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن جيك سوليفان مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي أجرى نقاشا تفصيليا بشأن الحرب في اليمن في اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء.

ويزور سوليفان والإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع برفقة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج ومبعوث بايدن إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك.

والتقى سوليفان في السعودية بولي العهد، وكذلك نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، وآخرين.

وقال المسؤول الأمريكي «أجروا نقاشا تفصيليا بشأن الصراع اليمني، وأيد الطرفان جهود مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن هانس جروندبرج واتفقا على تكثيف الجهود الدبلوماسية مع كل الأطراف المعنية. سيبقى المبعوث الخاص ليندركينج في المنطقة لمتابعة تلك المناقشات التفصيلية».

المصرى اليوم

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