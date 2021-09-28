أخبار عاجلة

بالفيديو.. حريق يدمر نحو 30 حافلة في روما -
«الرعاية الصحية»: «ميكروسكوب جراحي» جديد للجراحات المتقدمة للعين بمجمع الإسماعيلية الطبي -
جامعة قناة السويس تستكمل برنامجها التدريبي عن زراعة نباتات الزينة -
«الشباب والرياضة» تكرم أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية والثانوية في القليوبية (صور) -
مصر تشارك في المعرض الأفريقي للتجارة بجنوب أفريقيا منتصف نوفمبر المقبل -
لإنتاج أول فيلم في المدار.. طاقم سينمائي روسي ينطلق إلى الفضاء -
شرطة جازان تطيح بـ 3 مخالفين سطوا على المنازل في أبو عريش -
حرس الحدود يحبط محاولتي تهريب 161 كجم حشيش و26.3 طن قات -
حدث عالمى فى قناة السويس.. السباح سيد_باروكى يقترب من إكمال 35 كيلو بالقناة ودخول جينيس -
«أفتقدك بشدة».. معرض فلسطيني يجسد معاناة ضحايا بتر الساقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

نيفين جامع: نستهدف زيادة الصادرات وإنتاج منتجات مكتوب عليها «صُنع في »

Print
نيفين جامع: نستهدف زيادة الصادرات وإنتاج منتجات مكتوب عليها «صُنع في مصر» نيفين جامع: نستهدف زيادة الصادرات وإنتاج منتجات مكتوب عليها «صُنع في »

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن أن معرض تراثنا هذا العام سيقام على مساحة تبلغ 20 ألف متر مربع جرى حجزها جميعا بمشاركة كل محافظات الجمهورية.

وأضافت جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة» الذي يعرض عبر قناة المحور: «المشاركون من المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد نقوم باستضافتهم استضافة كاملة طوال فترة المعرض، وبالنسبة للأسعار فإن أصحاب المشروعات يقومون بتحديدها مع مراعاة إتاحة هامش ربح لهم، وستكون كلها مناسبة».

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة: «مشاركة العارضين في هذا المعرض فتح باب رزق للجميع، والكل يستهدف تحقيق معدلات بيع عالية، ونسعى إلى مضاعفة مبيعات المعرض هذا العام»، مشيرة إلى أن المعرض سيشهد عقد ورش عمل متخصصة من أجل تنمية المهارات والفنون وصناعة المنتجات وسط توقعات بزيارة أكثر من 5000 شخص يوميا.

وشددت، على أن هناك متابعة ودعم ومحاسبة من قبل الرئيس عبدالفتاح لقطاع الصناعة وذلك بشكل مستمر، إذ تستهدف الدولة المصرية تعميق المنتج المحلي وتقليل الواردات، لافتةً إلى أن وزارة المالية تدعم وزارة الصناعة من أجل تقديم الحوافز لدعم الصناعة والمنتجين وبخاصة الصغار منهم.

وأكدت، أن البنك المركزي يدعم الوزارة في دعم قطاع الصناعة من خلال الحزم التمويلية عن طريق المبادرات التي تطلقها البنوك بشكل عام، أي أن الدولة المصرية تعمل في إطار منظومة متكاملة.

وواصلت: «منذ أن شرفت بتولي الوزارة، فإنني أستهدف تعميق الصناعة المحلية وهدفي هو إنتاج منتج مكتوب عليه صُنع في ، ولا مانع لدينا من جذب أي استثمار خارجي لتحقيق هذا الهدف، كما نعمل على زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى الأسواق الموجودة وبخاصة الأسواق الأفريقية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تشارك في المعرض الأفريقي للتجارة بجنوب أفريقيا منتصف نوفمبر المقبل

مصر تشارك في المعرض الأفريقي للتجارة بجنوب أفريقيا منتصف نوفمبر المقبل

رمضان السيد: استدعاء مصطفى محمد لمنتخب مصر جريمة

رمضان السيد: استدعاء مصطفى محمد لمنتخب مصر جريمة

سلطان عمان يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى السادس من أكتوبر

سلطان عمان يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى السادس من أكتوبر

مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد بسوهاج

مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد بسوهاج