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أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن أن معرض تراثنا هذا العام سيقام على مساحة تبلغ 20 ألف متر مربع جرى حجزها جميعا بمشاركة كل محافظات الجمهورية.

وأضافت جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة» الذي يعرض عبر قناة المحور: «المشاركون من المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد نقوم باستضافتهم استضافة كاملة طوال فترة المعرض، وبالنسبة للأسعار فإن أصحاب المشروعات يقومون بتحديدها مع مراعاة إتاحة هامش ربح لهم، وستكون كلها مناسبة».

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة: «مشاركة العارضين في هذا المعرض فتح باب رزق للجميع، والكل يستهدف تحقيق معدلات بيع عالية، ونسعى إلى مضاعفة مبيعات المعرض هذا العام»، مشيرة إلى أن المعرض سيشهد عقد ورش عمل متخصصة من أجل تنمية المهارات والفنون وصناعة المنتجات وسط توقعات بزيارة أكثر من 5000 شخص يوميا.

وشددت، على أن هناك متابعة ودعم ومحاسبة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع الصناعة وذلك بشكل مستمر، إذ تستهدف الدولة المصرية تعميق المنتج المحلي وتقليل الواردات، لافتةً إلى أن وزارة المالية تدعم وزارة الصناعة من أجل تقديم الحوافز لدعم الصناعة والمنتجين وبخاصة الصغار منهم.

وأكدت، أن البنك المركزي يدعم الوزارة في دعم قطاع الصناعة من خلال الحزم التمويلية عن طريق المبادرات التي تطلقها البنوك بشكل عام، أي أن الدولة المصرية تعمل في إطار منظومة متكاملة.

وواصلت: «منذ أن شرفت بتولي الوزارة، فإنني أستهدف تعميق الصناعة المحلية وهدفي هو إنتاج منتج مكتوب عليه صُنع في مصر، ولا مانع لدينا من جذب أي استثمار خارجي لتحقيق هذا الهدف، كما نعمل على زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى الأسواق الموجودة وبخاصة الأسواق الأفريقية».