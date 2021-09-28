أخبار عاجلة

بالفيديو.. حريق يدمر نحو 30 حافلة في روما -
«الرعاية الصحية»: «ميكروسكوب جراحي» جديد للجراحات المتقدمة للعين بمجمع الإسماعيلية الطبي -
جامعة قناة السويس تستكمل برنامجها التدريبي عن زراعة نباتات الزينة -
«الشباب والرياضة» تكرم أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية والثانوية في القليوبية (صور) -
مصر تشارك في المعرض الأفريقي للتجارة بجنوب أفريقيا منتصف نوفمبر المقبل -
لإنتاج أول فيلم في المدار.. طاقم سينمائي روسي ينطلق إلى الفضاء -
شرطة جازان تطيح بـ 3 مخالفين سطوا على المنازل في أبو عريش -
حرس الحدود يحبط محاولتي تهريب 161 كجم حشيش و26.3 طن قات -
حدث عالمى فى قناة السويس.. السباح سيد_باروكى يقترب من إكمال 35 كيلو بالقناة ودخول جينيس -
«أفتقدك بشدة».. معرض فلسطيني يجسد معاناة ضحايا بتر الساقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

المجالي : " ترانزيت بري " لنقل السوريين مسافري الملكية عبر جابر

Print
المجالي : " ترانزيت بري " لنقل السوريين مسافري الملكية عبر جابر المجالي : " ترانزيت بري " لنقل السوريين مسافري الملكية عبر جابر

جى بي سي نيوز :- أوضح  نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية الرئيس التنفيذي سامر المجالي أن سوء فهم تمّ بعد إعلان وزير النقل استئناف الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا.

وقال في تصريح تلفزيوني، مساء الثلاثاء، إنه لم تتم الموافقة من الجهات المختصة حتى اللحظة، وأن الملكية طرحت بديلا مؤقتا لمساعدة السوريين الموجودين في سوريا والخارج للتجاول عبر الملكية الأردنية من خلال باصات مجهزة تصلهم من وإلى المطار الأردني.

وأوضح أن المسافرين السوريين حاليا يأتون فرادى من الأقطار المختلفة إلى الأردن للعبور إلى سوريا وبالعكس، مبيناً في حديث لقناة المملكة أن ما جرى هو عملية تنظيمية للمسافرين السوريين الذي اشتروا تذاكر للطيران عبر الملكية سواء كانوا موجودين في سوريا ويودون الذهاب إلى الخارج عبر الأردن، أو ممن هم في الخارج ويودون الذهاب إلى سوريا عبر مطار الملكة علياء.

وأشار إلى أن الحافلات مجهزة ويتم فيها “التشييك” على جوازات سفرهم والوثائق كافة بما فيها الطبية.

ونوّه بأن جرى الترتيب مع الجهات الأمنية المختلفة في الجانب الأردني لاستقبال المسافرين واعتبار النقطة الحدودية في جابر، ترانزيت بريا للمسافرين إلى مطار الملكة علياء.

ولفت إلى أن الإجراء يؤمن سهولة وسلامة للمسافرين الذين يودون استكمال رحلاتهم عبر شبكة الملكية، مشددا على أن حافلات ستؤمن رحلات المسافرين في الصباح وأخرى في المسا.

وحول تأخر الحصول على الموافقة لاستنائف الطيران بين العاصمتين، قال المجالي إن هناك حظرا فيما يتعلق بالتعامل الرسمي مع سوريا  من قبل جهات مختلفة، مبيناً “قدمنا للمختصين في الأردن الطلب بالسماح للملكية الأردنية في استئناف رحلاتها، حيث يتم النظر فيه، ونأمل السماح بذلك في وقت قريب”.

جي بي سي نيوز

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"فيسبوك" تؤكد: انقطاع عمل الشبكة لم يؤدِّ إلى الكشف عن بيانات المستخدمين

"فيسبوك" تؤكد: انقطاع عمل الشبكة لم يؤدِّ إلى الكشف عن بيانات المستخدمين

وسائل إعلام: موقع فيسبوك يختفي تماما عن شبكة الإنترنت والوصول إليه لم يعد ممكنا

وسائل إعلام: موقع فيسبوك يختفي تماما عن شبكة الإنترنت والوصول إليه لم يعد ممكنا

"شركة تقنية عالمية": سبب العطل العالمي تغيير أجرته "فيسبوك" في معلومات توجيه الشبكة

"شركة تقنية عالمية": سبب العطل العالمي تغيير أجرته "فيسبوك" في معلومات توجيه الشبكة

«كنتيك» لخدمات الإنترنت: فيسبوك أجرت تغييرا اليوم في معلومات توجيه الشبكة

«كنتيك» لخدمات الإنترنت: فيسبوك أجرت تغييرا اليوم في معلومات توجيه الشبكة