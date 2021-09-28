«فريدة» يرفع شعار «كامل العدد» في اليوم الأول من فعاليات القومي للمسرح

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انطلقت أولى عروض المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشرة، في أول أيام المهرجان، حيث افتتح الفنان القدير إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي «فريدة» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، ومن إخراج أكرم مصطفي، مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة.

وشهد العرض حضور لجنة التحكيم للعروض المسرحية المشاركة، التي يرأسها الفنان الدكتور أحمد حلاوة، وعضوية كلا من الموسيقار على سعد، والفنان مفيد عاشور، والفنان وليد عوني، والكاتب السيد محمد على، ومهندس الديكور أيمن أنور والمخرج محمد عمر ومقرر اللجنة محمد البنان.

مسرحية «فريدة» مأخوذة عن نص «أغنية البجعة» للأديب الروسي أنطوان تشيكوف، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى، ‎العرض يدور حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية، وما آلت إليه من نجاح وفشل خلال حياتها، وهو من بطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبدالله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبدالعزيز، ماكياج روبي مهاب.

وتدور أحداث العرض المسرحي في قالب تشويقي اجتماعي، حيث نعيش خلال مدة العرض مع ممثلة تحاول أن تبرز جوانب حياتها، سواء من محطات نجحت خلالها وأخرى أدت إلى فشلها، ومن هنا تعطي للجمهور دروسًا مستفادة عن حياتها، وسُمي العرض «فريدة» على اسم بطلة المسرحية، خاصة أنها فتاة جميلة يحبها كل من حولها بمجرد أن يشاهدها، ولكنها تدخل في صراعات مستمرة مع من حولها.

يشار إلى أن الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، انطلقت أمس الاثنين، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، تحت عنوان «الكاتب المسرحى المصرى»، ويختتم فعالياته يوم 9 أكتوبر المقبل، وقد كرم المهرجان هذا العام عدد من نجوم المسرح المصري، من بينهم النجمة إلهام شاهين، الفنان فاروق فلوكس، الفنان سامي مغاوري، اسم الفنان الراحل عبدالله غيث، اسم الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، اسم الفنان الراحل سمير غانم.