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قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن أسعار الذهب تراجعت هذا الشهر بشكل محدود، حيث تراجع سعر المعدن الأصفر نحو 20 جنيها للقيراط الواحد.

وأشار «فرج»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، إلى أن انخفاض أسعار الذهب تعد فرصة جيدة للشراء، لافتا إلى أن أسعار الذهب تعود للارتفاع مرة أخرى، معلقا: «الأسعار تراجعت بعض الشيء نظرا لعودة الاقتصاديات للنشاط والعمل بعض التوصل للقاحات كورونا».

وتوقع مستشار وزير التموين أن تعاود أسعار الذهب ارتفاعها مرة أخرى، معلقا: «الذهب عمره ما كان مصدر قلق، وإنما وعاء استثماري جيد وتراجع سعره فرصة جيدة للشراء، محدش استثمر في الذهب وخسر».