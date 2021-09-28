قتيل وجرحى باشتباكات بمخيم فلسطيني في لبنان

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جي بي سي نيوز :- توفي شخص على الأقل وأصيب 3 آخرون في شجار تحول إلى اشتباك بأسلحة نارية بين شبان في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين قرب محافظة طرابلس اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاشتباك نتج عنه وفاة شاب يدعى إبراهيم مهاوش، وإصابة آخرين، نقلوا جميعهم إلى مستشفى "صفد".

وتسود أجواء من الهدوء الحذر في المخيم مع تسلم "القوة الأمنية المشتركة" زمام الأمور، لا سيما في منطقة "حاجز الانتفاضة" التي وقعت الاشتباكات بالقرب منها.

وفي وقت لاحق، قطع محتجون من أهالي المخيم الطريق الرئيسي الواصل إليه، احتجاجا على الفلتان الأمني الذي تزايد مؤخرا بصورة كبيرة، مع انتشار السلاح بين الشبان.

وراجت أنباء عن تسليم لجنة مشتركة من أهالي المخيم اثنين من المشاركين في الاشتباكات إلى السلطات اللبنانية للتحقيق في الحادثة.

ويقطن في مخيم البداوي نحو 15 إلى 20 ألف لاجئ فلسطيني، علما أن المخيم بني في العام 1955.

عربي 21