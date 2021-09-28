أخبار عاجلة

بالصور.. نائب وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع "العامري" تعزيز العمل المشترك -
رئيس الإعلام المرئي تبحث مع وفد من السفارة الأمريكية التعاون الإعلامي -
المملكة تستعرض الفرص الاستثمارية لـ"الطاقة والمياه" في ويتيكس 2021 -
الاعصار شاهين راح فين؟.. الأرصاد ترد وتوجه نصائح للطلاب بأول أيام الدراسة -
فرحة أسرة الطفلة ريماس بعد حكم إعدام قاتلها هناخد عزاء بنتنا النهاردة -
مباشر.. التحام مركبة سويوز مع الطاقم السينمائي الروسي لتصوير فيلم "التحدي" بالمحطة الفضائية الدولية -
طلعت يوسف يطيح بحارسي الإسماعيلي ..وصبحي يدرس الاعتزال -
وزير الإسكان يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية فارس في أسوان -
محافظ المنوفية يلتقي وفد ذوي الهمم لبحث مطالبهم -
التحريات: المتهم بقتل زوجته تعاطى مخدرات وألقاها في ترعة أبو النمرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

خالد الجندي: الرئيس يعمل ويخطط لصالح الأجيال القادمة

Print
خالد الجندي: الرئيس السيسي يعمل ويخطط لصالح الأجيال القادمة خالد الجندي: الرئيس يعمل ويخطط لصالح الأجيال القادمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تضامنه مع دعوة الرئيس للحفاظ على نهر النيل والموارد الطبيعية في .

وقال «الجندي»، خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون» على فضائية «دي إم سي» الثلاثاء: «نتضامن مع دعوة الرئيس السيسي حفظه الله وغفر له في قضية الحفاظ على نهر النيل والموارد المائية».

وأضاف: «هذا الكلام يصب في الصالح العام، هذا الرجل يعمل ويخطط لصالح الأجيال القادمة، لأنه لو استمر إهدار المياه والتعدي على مياه النيل بأيدي المصريين، الحقيقة هذا الكلام سيؤدي إلى نتائج وخيمة العاقبة».

وتابع: «لن يشفع لنا أي أنجاز آخر في التاريخ إذا أهدرنا مواردنا التي رزقنا الله بها، قبل أن يتوجه أحد باللوم علينا نقوم نحن بالإصلاح الذاتي».

واستطرد: «سنواجه هذا التسيب والإهلال مهما كانت التكلفة أو القوة المطلوبة لأنها قضية حياة أو موت، وكل العقلاء في الدولة تضامنوا في هذه الدعوة، لأنها دعوة جادة لا هزل ولا مزاح فيها».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد بسوهاج

مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد بسوهاج

نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي: مصر بذلت جهودًا كبيرة وقيادية في قضايا التغيّر المناخي

نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي: مصر بذلت جهودًا كبيرة وقيادية في قضايا التغيّر المناخي

وزيرة التضامن تُطلق حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» في قرى «حياة كريمة»

وزيرة التضامن تُطلق حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» في قرى «حياة كريمة»

نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي: نعمل على تحقيق مستقبل مستدام ومزدهر من خلال الشراكة مع مصر

نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي: نعمل على تحقيق مستقبل مستدام ومزدهر من خلال الشراكة مع مصر