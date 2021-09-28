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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تضامنه مع دعوة الرئيس السيسي للحفاظ على نهر النيل والموارد الطبيعية في مصر.

وقال «الجندي»، خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون» على فضائية «دي إم سي» الثلاثاء: «نتضامن مع دعوة الرئيس السيسي حفظه الله وغفر له في قضية الحفاظ على نهر النيل والموارد المائية».

وأضاف: «هذا الكلام يصب في الصالح العام، هذا الرجل يعمل ويخطط لصالح الأجيال القادمة، لأنه لو استمر إهدار المياه والتعدي على مياه النيل بأيدي المصريين، الحقيقة هذا الكلام سيؤدي إلى نتائج وخيمة العاقبة».

وتابع: «لن يشفع لنا أي أنجاز آخر في التاريخ إذا أهدرنا مواردنا التي رزقنا الله بها، قبل أن يتوجه أحد باللوم علينا نقوم نحن بالإصلاح الذاتي».

واستطرد: «سنواجه هذا التسيب والإهلال مهما كانت التكلفة أو القوة المطلوبة لأنها قضية حياة أو موت، وكل العقلاء في الدولة تضامنوا في هذه الدعوة، لأنها دعوة جادة لا هزل ولا مزاح فيها».