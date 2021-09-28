أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تطلق نداء عاجل لإنقاذ 41 مليون شخصًا من خطر داهم -
أخصائية تغذية: الاختيار الصحيح لمكونات الوجبة له تأثير مباشر على تركيز الطالب -
"اطبع" تقدّم خدماتها لزوار معرض الرياض الدولي للكتاب -
انطلاق مرحلة التحكيم النهائي من "تحدي الأمن السيبراني" -
مجدداً.. أسعار النفط تعزز مكاسبها وخام "برنت" يسجل 82 دولارًا -
الذهب في المملكة.. ثروة وطنية بإنتاج يتجاوز 323 طنًا واستثمار يبلغ 7 مليارات ريال -
الخليج يسجل أكثر من 2 مليون و512 آلاف إصابة بفيروس كورونا -
وزير الكهرباء يلتقي نظيره اللبناني لبحث سبل التعاون بين البلدين -
مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة -
أوروبا: الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فايزر بعد 6 أشهر من الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تدين القصف الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية

Print
روسيا تدين القصف الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية تدين القصف الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، القصف الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية، مشيرا إلى تطلع بلاده إلى الاستئناف المبكر للحوار السوري المباشر في جنيف.

واضاف المسؤول الروسي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: ندين الضربات الجوية الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، التي تقوض جهود استقرار الوضع في سوريا والمنطقة ككل.

وتابع: الإرهابيون في إدلب يحاولون الاستفادة من حالة عدم الاستقرار في جنوب سوريا، ولفت إلى تسجيل أكثر من 760 هجوماً على مواقع للقوات الحكومية، خلال الشهر الماضي وحده، مما أسفر عن إصابة عشرات الجنود السوريين.

وقال إن الأوضاع تتدهور في مناطق العمليات التركية شمالي سوريا، وكذلك عبر الفرات على خلفية استمرار الاشتباكات بين الأكراد والتشكيلات الموالية لتركيا والقبائل العربية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قوات جزائرية خاصة في روسيا .. تدريبات لأول مرة

قوات جزائرية خاصة في روسيا .. تدريبات لأول مرة

روسيا .. 64 عاما على تدشين غزو الفضاء

روسيا .. 64 عاما على تدشين غزو الفضاء

انقلاب مدرعة جراء اصطدامها بمنظومة صواريخ "تونغوسكا" في روسيا

انقلاب مدرعة جراء اصطدامها بمنظومة صواريخ "تونغوسكا" في روسيا

شكري: روسيا متفهمة لمرونة مصر وسعيها للوصول لصيغة تحقق أهدافها حول سد النهضة

شكري: روسيا متفهمة لمرونة مصر وسعيها للوصول لصيغة تحقق أهدافها حول سد النهضة