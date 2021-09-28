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أدان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، القصف الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية، مشيرا إلى تطلع بلاده إلى الاستئناف المبكر للحوار السوري المباشر في جنيف.

واضاف المسؤول الروسي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: ندين الضربات الجوية الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، التي تقوض جهود استقرار الوضع في سوريا والمنطقة ككل.

وتابع: الإرهابيون في إدلب يحاولون الاستفادة من حالة عدم الاستقرار في جنوب سوريا، ولفت إلى تسجيل أكثر من 760 هجوماً على مواقع للقوات الحكومية، خلال الشهر الماضي وحده، مما أسفر عن إصابة عشرات الجنود السوريين.

وقال إن الأوضاع تتدهور في مناطق العمليات التركية شمالي سوريا، وكذلك عبر الفرات على خلفية استمرار الاشتباكات بين الأكراد والتشكيلات الموالية لتركيا والقبائل العربية.