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منتخب ليبيريا يصل القاهرة اليوم استعداداً لمواجهة الفراعة ودياً

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منتخب ليبيريا يصل القاهرة اليوم استعداداً لمواجهة الفراعة ودياً منتخب ليبيريا يصل القاهرة اليوم استعداداً لمواجهة الفراعة ودياً

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يصل اليوم «الثلاثاء» منتخب ليبيريا للقاهرة، وذلك استعداداً لمواجهة الوطنى الاول لكرة القدم، في المباراة الودية التي ستجمع بين الفريقان مساء الخميس المقبل على ارض ملعب برج العرب بالاسكندرية في اطار الاستعدادا الخاصة للمنتخب لمواجهتى ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة للتصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كاس العالم، ويتحمل اتحاد الكرة المصرى تكلفة إقامة المنتخب الليبيرى وتذاكر الطيران الخاص به.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إقامة مباراة وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في التاسعة مساء يوم 8 أكتوبر المقبل، كما قرر إقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة في بني غازي في التاسعة مساءً (الثامنة في ليبيا) يوم 11 أكتوبر.

المنتخب الوطنى يؤدى تدريباته بجدية استعداداً لتصفيات المونديال - صورة أرشيفية

يأتى ذلك في الوقت الذي استقر فيه كارس كيروش المدير الفنى على الإعلان عن القائمة النهائية لمباراتي ليبيا يوم 1 أكتوبر المقبل، عقب خوض ودية ليبريا يوم 30 سبتمبر الجارى باستاد برج العرب، وتشهد قائمة منتخب مصر تواجد 24 لاعبًا من المحليين بالإضافة إلى 9 محترفين على أن يتم استبعاد 7 أو 8 لاعبين، وتضم قائمة المحليين 24 لاعبا

تدريب مفتوح لمنتخب مصر قبل مواجهة أنجولا - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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