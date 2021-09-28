بيراميدز والبنك الأهلي يرغبان في ضم «النقاز».. وجلسة لحسم مصيره

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كشف الإعلامي محمد فاروق، عن وجود جلسة في الوقت الحالي بين حازم فتوح وكيل التونسي حمدي النقاز ومسؤولي نادى الزمالك لحسم مصير اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية: «النقاز يمتلك عرضين من نادي بيراميدز والبنك الأهلي وهناك مفاوضات بين كافة الأطراف لحسم موقف اللاعب بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة».

وأضاف: «كارتيرون أبلغ مسؤولي الزمالك بموافقته على إعارة النقاز مشددا على وجود الثنائي حازم إمام وحمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيمن».