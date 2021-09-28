أخبار عاجلة

صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد يموت محروقا -
"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات -
القيادة تهنئ فوميو كيشيدا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان -
"الصحة": تسجيل 53 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية -
تطعيم طلاب الثانوى بلقاح كورونا.. وأفشة يغيب عن الأهلى أمام بطل النيجر -
أبي أحمد يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية -
سعد لمجرد ضيف أمير كرارة في «سهرانين» -
رئيس الوزراء يشارك في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» -
محافظ الفيوم: إزالة 358 حالة تعدي على أملاك الدولة -
وزير السياحة والآثار يشيد بالمهندسة مي السعدي في تطوير كورنيش الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير النقل يتفقد عربات قطار تالجو في اسبانيا (صور)

Print
وزير النقل يتفقد عربات قطار تالجو في اسبانيا (صور) وزير النقل يتفقد عربات قطار تالجو في اسبانيا (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية بجولة داخل مصنع تالجو بالعاصمة الإسبانية مدريد حيث شاهد الوزير كافة إمكانيات شركة تالجو في تصنيع الجرارت حيث تفقد الجرار الأول الجاري تصنيعه وفقا لعقد الشركة الأخير مع دولة ألمانيا وكذلك تم تفقد مراحل تجميع القطارات فائقة السرعة الجاري تصنيعها إلى دولة اسبانيا.

كما تفقد الوزير احد القطارات التي تم تصنيعها واختبارها بالكامل. ثم توجه الوزير لزيارة ورشة التجهيز اليومي لقطارات شركة تالجو بالعاصمة مدريد .

واطلع الوزير على نموذج الصيانة التي ستقوم الشركة باتباعه وفقا للعقد المبرم مع الهيئة القومية لسكك حديد من حيث تجهيزات الورشة ومنهجية الصيانة وذلك من خلال تفقد اعمال الصيانة الدورية لاحد قطارات.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المصري يوضح حقيقة المفاوضات مع النقاز

المصري يوضح حقيقة المفاوضات مع النقاز

مصرع 3 أشخاص وإصابة 31 آخرين في 3 حوادث طرق متفرقة بالمنيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 31 آخرين في 3 حوادث طرق متفرقة بالمنيا

مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري في موسكو

مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري في موسكو

لافروف: نسعى لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين روسيا ومصر

لافروف: نسعى لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين روسيا ومصر