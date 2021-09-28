وزير النقل يتفقد عربات قطار تالجو في اسبانيا (صور)

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قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية بجولة داخل مصنع تالجو بالعاصمة الإسبانية مدريد حيث شاهد الوزير كافة إمكانيات شركة تالجو في تصنيع الجرارت حيث تفقد الجرار الأول الجاري تصنيعه وفقا لعقد الشركة الأخير مع دولة ألمانيا وكذلك تم تفقد مراحل تجميع القطارات فائقة السرعة الجاري تصنيعها إلى دولة اسبانيا.

كما تفقد الوزير احد القطارات التي تم تصنيعها واختبارها بالكامل. ثم توجه الوزير لزيارة ورشة التجهيز اليومي لقطارات شركة تالجو بالعاصمة مدريد .

واطلع الوزير على نموذج الصيانة التي ستقوم الشركة باتباعه وفقا للعقد المبرم مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر من حيث تجهيزات الورشة ومنهجية الصيانة وذلك من خلال تفقد اعمال الصيانة الدورية لاحد قطارات.