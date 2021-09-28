«زي النهارده».. وفاة العالم الفرنسي لويس باستير «مكتشف البسترة» 28 سبتمبر 1895

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لويس باستير أو لويس باستورعالم أحياء دقيقة وكيميائى فرنسى،وُلِد في ٢٧ ديسمبر ٢٢ ١٨، وهو معروف بتجاربه التي أثبتت أن الكائنات الدقيقة هي المسؤولة عن الأمراض وعن اللقاحات وبصفة خاصة اللقاح ضد داء الكلب،وكانت له يد في حل مشكلة دود الحريروكوليرا الدجاج ويذكرله أنه أول من اخترع البسترة في الحليب بتسخين الحليب لقتل الجراثيم والميكروبات الموجودة فيه ثم تبريده.. فقد عرف باستير بتجاربه التي أثبتت أن الكائنات الدقيقة هي المسؤولة عن الأمراض وتجاربه عن اللقاحات، وبصفة خاصة اللقاح ضد داء الكلب، وفى ١٨٤٠ حصل على شهادة البكالوريا، فانتسب إلى دار المعلمين العليا،وعمل مدرسا في المدرسة التي تعلم فيها، وحصل على شهادة الأستاذية في العلوم الفيزيائية، وفى ١٨٤٧ حصل على شهادة الدكتوراه في الفيزياء، وعين بعد ذلك أستاذاً للفيزياء في مدرسة ثانوية بمدينة ديجون الفرنسية، وفى ١٨٤٩ عيِّن في كلية ستراسبورج وتوالت أبحاثه العلميةوعين مديراً للبحث العلمى،وتابع أبحاثه هناك عن الاختمار الكحولى بمعمل متواضع، وتوصل إلى تحول السكرإلى كحول وفى ١٨٦٠حصل على جائزة الفيزيولوجيا التجريبية تقديراً لأعماله المتعلقة بحوادث الاختمار،وعيِن عضواً في المجمع العلمى الفرنسى،وواصل أبحاثه عن المرض المصاحب لعضة الكلب، وفى ١٨٨٦ أقر المجمع العلمى الفرنسى مشروع إنشاء معهد باستور، إلا أنه أصيب بعدها بعام بمرض عصبى اضطره إلى الحد من نشاطه العلمى، وكان لباستير الفضل في عملية التعقيم أثناء الجراحة مما أدى إلى انخفاض نسبة الوفيّات في العمليات الجراحية، إلى أن توفى «زى النهارده» في ٢٨ سبتمبر ١٨٩٥.