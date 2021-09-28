أخبار عاجلة

أمانة الشرقية توضح حقيقة ما تم تداوله بسوق الأسماك بالقطيف -
"الأرصاد" تشدد على استقاء المعلومات من مصدرها الرسمي -
"تقويم التعليم" توقّع اتفاقية تنفيذ الاعتماد المؤسسي للمعهد التقني -
السائح المحتال.. حصل من شركات الطيران على مليون ريال  بخدعة "المفقودات".. هنا التفاصيل -
حكاية "أم محمد" أشهر بائعة سمك في سوق الأنصاري بالسويس -
مهندس معماري يصنع البهجة من الورد والأشجار الصناعى .. تبدأ من 15 جنية حتي 1500 -
مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري في موسكو -
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات.. صلاح يتصدر -
حجازى الأفضل فى الجولة السابعة بالدورى السعودى -
تقييم مذهل للملك محمد صلاح من المواقع الإنجليزية بعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«زي النهارده».. وفاة العالم الفرنسي لويس باستير «مكتشف البسترة» 28 سبتمبر 1895

Print
«زي النهارده».. وفاة العالم الفرنسي لويس باستير «مكتشف البسترة» 28 سبتمبر 1895 «زي النهارده».. وفاة العالم الفرنسي لويس باستير «مكتشف البسترة» 28 سبتمبر 1895

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لويس باستير أو لويس باستورعالم أحياء دقيقة وكيميائى فرنسى،وُلِد في ٢٧ ديسمبر ٢٢ ١٨، وهو معروف بتجاربه التي أثبتت أن الكائنات الدقيقة هي المسؤولة عن الأمراض وعن اللقاحات وبصفة خاصة اللقاح ضد داء الكلب،وكانت له يد في حل مشكلة دود الحريروكوليرا الدجاج ويذكرله أنه أول من اخترع البسترة في الحليب بتسخين الحليب لقتل الجراثيم والميكروبات الموجودة فيه ثم تبريده.. فقد عرف باستير بتجاربه التي أثبتت أن الكائنات الدقيقة هي المسؤولة عن الأمراض وتجاربه عن اللقاحات، وبصفة خاصة اللقاح ضد داء الكلب، وفى ١٨٤٠ حصل على شهادة البكالوريا، فانتسب إلى دار المعلمين العليا،وعمل مدرسا في المدرسة التي تعلم فيها، وحصل على شهادة الأستاذية في العلوم الفيزيائية، وفى ١٨٤٧ حصل على شهادة الدكتوراه في الفيزياء، وعين بعد ذلك أستاذاً للفيزياء في مدرسة ثانوية بمدينة ديجون الفرنسية، وفى ١٨٤٩ عيِّن في كلية ستراسبورج وتوالت أبحاثه العلميةوعين مديراً للبحث العلمى،وتابع أبحاثه هناك عن الاختمار الكحولى بمعمل متواضع، وتوصل إلى تحول السكرإلى كحول وفى ١٨٦٠حصل على جائزة الفيزيولوجيا التجريبية تقديراً لأعماله المتعلقة بحوادث الاختمار،وعيِن عضواً في المجمع العلمى الفرنسى،وواصل أبحاثه عن المرض المصاحب لعضة الكلب، وفى ١٨٨٦ أقر المجمع العلمى الفرنسى مشروع إنشاء معهد باستور، إلا أنه أصيب بعدها بعام بمرض عصبى اضطره إلى الحد من نشاطه العلمى، وكان لباستير الفضل في عملية التعقيم أثناء الجراحة مما أدى إلى انخفاض نسبة الوفيّات في العمليات الجراحية، إلى أن توفى «زى النهارده» في ٢٨ سبتمبر ١٨٩٥.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات.. صلاح يتصدر

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات.. صلاح يتصدر

حجازى الأفضل فى الجولة السابعة بالدورى السعودى

حجازى الأفضل فى الجولة السابعة بالدورى السعودى

تقييم مذهل للملك محمد صلاح من المواقع الإنجليزية بعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي

تقييم مذهل للملك محمد صلاح من المواقع الإنجليزية بعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي

لافروف: نسعى لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين روسيا ومصر

لافروف: نسعى لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين روسيا ومصر