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هشام حنفي: فايلر أفضل من موسيماني وأتمنى عودته للأهلي

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هشام حنفي: فايلر أفضل من موسيماني وأتمنى عودته للأهلي هشام حنفي: فايلر أفضل من موسيماني وأتمنى عودته للأهلي

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يرى هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أفضل من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي للفريق الأحمر.

وقال هشام حنفي، في تصريحات تلفزيونية: «فايلر، أفضل من موسيماني من الناحية الفنية، حيث ظهر لاعبي الأهلي تحت قيادته بمستوى مميز للغاية، وكان الفريق الأحمر وقتها هو الأفضل في وافريقيا»، مضيفًا: «فايلر، كان يجيد قراءة المباريات جيدًا، وظهر ظهر جليًا في التغييرات التي كان يجيرها في المباريات».

وأشار: «أتمنى عودة فايلر، مرة أخرى لقيادة الأهلي، في الفترة المقبلة»، مشيرًا: «المدرب رحل عن الفريق في الموسم الماضي لأسباب أسريةـ، لذلك أرى أنه لا توجد أي مشكلة في عودته».

المصرى اليوم

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