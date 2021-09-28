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فتح محمد صلاح، نجم الزمالك الأسبق، النار ضد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة احمد مجاهد، بعد قرار تعيين شوقي غريب، مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي.

وقال محمد صلاح، في تصريحات تلفزيونية: «كل اللي عاوز يشتغل في التدريب في مصر، يروح يقعد مع هاني أبوريدة، ئيس اتحاد الكرة السابق، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي».

وأضاف: «أقول للمدربين الشباب الذي يتولون تدريب أندية في الدوري الممتاز أو القسم الثاني، أوعوا تزعلوا أو يأتي لكم إحباط لأنكم لن تعملون بمهاراتكم أو فنياتكم، لو لم يكن لك علاقات أو (بيزنس) لن تعمل في التدريب»، مضيفًا :«التدريب في مصر أصبح يقتصر على 3 و4 مدربين وياريت بينجحوا».

وأكمل: «لا يوجد أي تطوير في الكرة المصرية، ولا يحصل أحد على حقه، التدريب أصبح (عزبة)، حرام أن تقتلوا أجيالًا لأنكم أصدقاء»، مضفيًا: «هناك مدربين اجتهدوا وفي النهاية لن يحصلوا على ما يتمنون».

وتابع: «ما هي النجاحات التي فعلها شوقي غريب، لكي يتولى تدريب المنتخب الاولمبي مرة أخرى!؟»، مشيرًا: «هناك مدربين يستحقون الحصول على فرصة على رأسهم إيهاب جلال وخالد جلال وأحمد سامي ورضا شحخاتة».

وأردف :«شوقي غريب افتعل مشكلة مع احمد مجاهد في الملعب، خلال مباراة البرازيل ولم يتحدث عنها أحد»، مضيفًا: «لا يليق أن تدار كرة القدم في مصر بهذا الشكل، لا يوجد لدينا إلا شوقي غريب مصر!؟».