أخبار عاجلة

مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري في موسكو -
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات.. صلاح يتصدر -
حجازى الأفضل فى الجولة السابعة بالدورى السعودى -
تقييم مذهل للملك محمد صلاح من المواقع الإنجليزية بعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي -
لافروف: نسعى لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين روسيا ومصر -
«فيروس X».. الصين تحذر من وباء جديد يغزو العالم في المستقبل -
«مصايف الإسكندرية» تشن حملات مفاجئة على 34 منشأة بـ3 أحياء (صور) -
طبيب الأهلي يقضي فترة معايشة في نادي يوفنتوس الإيطالي -
٤٦٠٠ جنيها سعر قنطار القطن في مزاد أبو الأخضر بالزقازيق -
وزير التعليم العالي ومحافظ المنوفية ورئيس جامعة المنوفية يفتتحون كليتي طب الأسنان والذكاء الاصطناعي ومركز القياس والتقويم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محمد صلاح: «التدريب في عزبة.. واللي عاوز يدرب يروح يقعد مع أبوريدة»

Print
محمد صلاح: «التدريب في مصر عزبة.. واللي عاوز يدرب يروح يقعد مع أبوريدة» محمد صلاح: «التدريب في عزبة.. واللي عاوز يدرب يروح يقعد مع أبوريدة»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فتح محمد صلاح، نجم الأسبق، النار ضد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة احمد مجاهد، بعد قرار تعيين شوقي غريب، مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي.

وقال محمد صلاح، في تصريحات تلفزيونية: «كل اللي عاوز يشتغل في التدريب في ، يروح يقعد مع هاني أبوريدة، ئيس اتحاد الكرة السابق، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي».

وأضاف: «أقول للمدربين الشباب الذي يتولون تدريب أندية في الدوري الممتاز أو القسم الثاني، أوعوا تزعلوا أو يأتي لكم إحباط لأنكم لن تعملون بمهاراتكم أو فنياتكم، لو لم يكن لك علاقات أو (بيزنس) لن تعمل في التدريب»، مضيفًا :«التدريب في مصر أصبح يقتصر على 3 و4 مدربين وياريت بينجحوا».

وأكمل: «لا يوجد أي تطوير في الكرة المصرية، ولا يحصل أحد على حقه، التدريب أصبح (عزبة)، حرام أن تقتلوا أجيالًا لأنكم أصدقاء»، مضفيًا: «هناك مدربين اجتهدوا وفي النهاية لن يحصلوا على ما يتمنون».

وتابع: «ما هي النجاحات التي فعلها شوقي غريب، لكي يتولى تدريب الاولمبي مرة أخرى!؟»، مشيرًا: «هناك مدربين يستحقون الحصول على فرصة على رأسهم إيهاب جلال وخالد جلال وأحمد سامي ورضا شحخاتة».

وأردف :«شوقي غريب افتعل مشكلة مع احمد مجاهد في الملعب، خلال مباراة البرازيل ولم يتحدث عنها أحد»، مضيفًا: «لا يليق أن تدار كرة القدم في مصر بهذا الشكل، لا يوجد لدينا إلا شوقي غريب مصر!؟».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري في موسكو

مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري في موسكو

لافروف: نسعى لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين روسيا ومصر

لافروف: نسعى لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين روسيا ومصر

يد الزمالك يطير إلى السعودية لمواجهة برشلونة في مونديال الأندية

يد الزمالك يطير إلى السعودية لمواجهة برشلونة في مونديال الأندية

«متعدش وعيش».. رسالة من فناني مصر لمرضى نقص الصفائح الدموية المناعي حول العالم

«متعدش وعيش».. رسالة من فناني مصر لمرضى نقص الصفائح الدموية المناعي حول العالم