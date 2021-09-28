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عاجل | مدارس أهلية بحافلات مخالفة

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عاجل | مدارس أهلية بحافلات مخالفة عاجل | مدارس أهلية بحافلات مخالفة
حذرت وزارة التعليم، مدارس التعليم الأهلي والأجنبي، من التعاقد مع حافلات النقل التعليمي غير المرخصة من الهيئة العامة للنقل، وضرورة التأكد من إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة من الهيئة، عبر بوابة نقل مع التأكيد على البروتوكول الوقائي لأنشطة النقل العام.

فرق رقابية

ويأتي التنبيه بناء على توجيه الهيئة العامة للنقل، والمبني على لائحة نشاط النقل التعليمي بالتأكيد على الشركة لخدمات النقل التعليمي والمدارس الأهلية، بعدم التعاقد مع الحافلات غير المرخصة حيث تقوم الفرق الرقابية بالهيئة العامة، بمتابعة ذلك وإيقاع العقوبة على المخالفين.

دليل إرشادي

في المقابل تقوم هيئة الصحة العامة «وقاية» بتحديث مستمر للدليل الإرشادي، للعودة للمدارس في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى جزئية النقل المدرسي، وأوضحت أن شريحة من الطلاب يعتمدون على النقل المدرسي وعليهم اتخاذ عدد من الإجراءات الصحية والوقائية عند الصعود إليها، منها تنظيف اليدين وتجهيز الحافلات بالمعقمات، مع تأكيد على السائق بتعقيم الطلاب، وتغطية الأنف والفم أثناء السعال والعطاس بمنديل، في حين يتم إلزام الطالب بمقعد واحد طول وقت الرحلة، وعدم السماح بوقوف الطلاب داخل الحافلة خلال الرحلة، والتباعد الاجتماعي بمسافة متر ونصف على الأقل عند انتظار الحافلة، وترك مسافة مقعد على الأقل بين كل طالب وطالبة في نفس الصف، كذلك الحرص على تهوية الحافلة وتعقيمها عند مغادرة الطلاب، مع التركيز على الأسطح التي يكثر لمسها من قبل الطلاب.

النقل المدرسي الحكومي

25 ألف حافلة ومركبة

3100 حافلة جديدة

50 ألف رحلة

18 ألف مدرسة

30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة

3800 حافلة ومركبة

7600 رحلة مدرسية يوميا


الوطن السعودية

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