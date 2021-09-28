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شرطة الرياض تقبض على بمقيم بفتاة قاصر بأحد الأماكن العامة

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شرطة الرياض تقبض على بمقيم تحرش بفتاة قاصر بأحد الأماكن العامة شرطة الرياض تقبض على بمقيم بفتاة قاصر بأحد الأماكن العامة
جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.. وتم إحالته إلى النيابة

شرطة الرياض تقبض على مقيم تحرش بفتاة قاصر بأحد الأماكن العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهود الأمنية أسفرت عن تحديد هوية شخص ظهر في مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لارتكابه جريمة التحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، والقبض عليه.

وتفصيلاً، أوضح "الكريديس" أن المقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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