6 أشهر حبس لمهندسة قتلت شابًا بالخطأ

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عاقبت محكمة جنح إمبابة مهندسة بالحبس ٦ أشهر وكفالة ٣٠ ألف جنيه لقيامها بقتل شاب خطأ، بأن صدمته بسيارتها نتيجة قيادتها بسرعة جنونية.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمة تهمة القتل الخطأ والرعونة في القيادة بعدما أثبتت التحريات قيامها بصدم شاب أثناء عبوره الطريق وإحداث إصابات بالغة به أدت إلى وفاته في الحال وقبل وصوله المستشفي.

كما أكدت التحريات ان المتهمة تجاوزت السرعة المقررة لسير السيارات على الطريق الذي شهد الواقعة وهو ما ادي إلى فقدانها السيطرة على السيارة اثناء عبور المجني عليها وصدمه ومصرعه في الجال.