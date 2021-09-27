15 سنة سجن مشدد لعامل نظافة خطف طفل وطلب فدية من أسرته

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عاقبت محكمة جنايات اكتوبر عامل بالسجن المشدد ١٥ سنة لاتخامه بخطف طفل وطلب فدية من أسرته، بعد مساومتهم على التخلص منه.

كانت وقائع الجريمة قد شهدها العام قبل الماضي عندما كان المتهم يمر بضائقة مالية وتراكم الديون عليه، ففكر في ارتكاب الجريمة بقصد الحصول على المال.

استغل كونه عامل نظافة في احدي احياء مدينة ٦ أكتوبر وقيامه بتنظيف مداخل وسلالم العقارات، وراقب الطفل المجني عليه وورد إلى علمه ان والده ميسور الحال ويعمل في تجارة الادوات الكهربائية، وانتظر خروجه بمفرده في يوم الواقعة وتتبعه اثناء سيره في الشارع واستوقفه وتبادل معه الحديث ثم قام بتخديره برش مخدر في وجه حتي سقط على الارض ثم حمله مسرعا داخل سيارة كان قد استأجرها لتنفيذ جريمته واصطحبه إلى أحد الأماكن النائية..

ومن خلال اتصاله بأسرة الطفل المجني عليه لطلب فديه مقابل اعادته لهم، تمكنت الاجهزة الامنية من القبض عليه واحالته النيابة محبوساً لمحكمة الجنايات بتهمة الخطف، فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.