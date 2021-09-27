أفغانستان.. طالبان تحظر حلاقة اللحى وتشذيبها

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منعت حركة طالبان اليوم الاثنين صالونات الحلاقة في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان من حلاقة اللحى أو تشذيبها، بدعوى أن إطلاقها يوافق الشريعة الإسلامية.

وأصدر نائب حكومة ولاية هلمند ودائرة الفضيلة المرسوم للحلاقين في لشكركاه، عاصمة الولاية.

وجاء في المرسوم: «إذا انتهك أي شخص القاعدة سوف يعاقب، ولا يحق لأحد الشكوى».

ولم يتضح بعد ما هي العقوبات التي قد يواجهها الحلاقون إذا لم يلتزموا بحظر حلاقة وتشذيب اللحى.

كما أفادت وسائل إعلام أفغانية في وقت سابق بأن طالبان ألغت وزارة شؤون المرأة واستبدلتها بوزارة التوجيه الإسلامي (وزارة التجنيد والتوجيه والقيادة الحميدة وتحريم المستهجن).

وخلال حكم الحركة السابق لأفغانستان التزمت طالبان بتفسير متشدد للشريعة الإسلامية.

ومنذ اجتياحها العاصمة كابل منتصف أغسطس الماضي وسيطرتها مرة أخرى على البلاد، والعالم يراقب ليرى ما إذا كانت ستعود لأسلوب حكمها أواخر تسعينات القرن الماضي.

وشهد السبت الماضي بعض المؤشرات السلبية، إذ قتل عناصر طالبان أربعة خاطفين مزعومين، وعلقوا جثثهم في الساحات العامة بمدينة هرات غربي البلاد.