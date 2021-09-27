تفاديًا للتصعيد عبر القضاء الإسباني .. اليويفا يتراجع عن معاقبة أندية دوري السوبر الأوروبي

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أسقط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الإجراءات القانونية ضد الأندية الثلاثة المتبقية التي لا تزال ملتزمة بما يسمى دوري السوبر الأوروبي.

حيث أعلن بشكل رسمي أن الإجراءات ضد برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد اصبحت «لاغية».

كانت الأندية الثلاثة صعدت الأمر للمحاكم عقب تهديد اليويفا بمعاقبتهم على إنشاء دوري انفصالي مخالف لقانون المنافسة الأوروبي.

سيتواصل اليويفا أيضًا بالأندية التسعة الأخرى التي كانت مشتركة في محاولة الانفصال لإخبارهم بأنهم ليسوا مضطرين بعد الآن إلى دفع الغرامات المفروضة عليهم لمحاولتهم في أبريل الماضي.

الأندية التسعة هي أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر وأتلتيكو مدريد وميلان وإنتر ميلان.

في مايو الماضي، وافقت الأندية التسعة على دفع غرامة مجمعة قدرها 15 مليون يورو مع احتجاز اليويفا لـ 5% من عائدات مسابقات اليويفا لموسم واحد.

وعلل اليويفا قرار تخليه عن إجراءاته القانونية لأنه يحترم العملية القضائية الإسبانية ويعتقد أنه ليس من مصلحته أو مصالح الاتحادات الأعضاء انا يستمر هذا النزاع من خلال المحاكم.

سيواصل اليويفا القيام بكل ما هو ضروري لمنع تشكيل الدوري المنشق ويحتفظ بالحق في استئناف الإجراءات القانونية إذا تم إحياء المشروع أو أي مشروع مشابه.