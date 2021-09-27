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أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مشروع رائع لمستقبل الكرة المصرية.

وقال مجاهد في تصريحات متلفزة«هناك بند في عقد كيروش بأنه لا يجوز الإطاحة به قبل كأس العالم حال فوزه ببطولة افريقيا» مضيفًا «ستمرار كيروش في حال التعثر أمام ليبيا في يد المجلس القادم».

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قد أعلنت في وقت سابق عن إقالة حسام البدري عقب التعادل مع الجابون في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022.