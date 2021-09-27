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رئيس المنتدى الفلسطيني : حزب العمال البريطاني صوت على عنصرية إسرائيل

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رئيس المنتدى الفلسطيني : حزب العمال البريطاني صوت على عنصرية إسرائيل رئيس المنتدى الفلسطيني : حزب العمال البريطاني صوت على عنصرية إسرائيل

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قال زاهر بيراوي، رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا إن حزب العمال البريطاني قام بالتصويت في مؤتمره السنوي المنعقد في مدينة برايتون جنوب بريطانيا، على اعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري وطالب بفرض العقوبات الاقتصادية عليها، بأغلبية كبيرة. وقد كان هناك محاولات حثيثة من اللوبي المؤيد لدولة الاحتلال داخل الحزب أن يعطل التصويت على القرار، بل وحصلت محاولات لمنع النقاش حوله.

وأضاق بيراوي: نعتبر ذلك القرار انتصارا حقيقيا لمؤيدي القضية الفلسطينية داخل الحزب الذي شهد في فترة قيادة كير ستارمر ابتعادا عن مبادئ الحزب ومواقفه التقليدية تجاه فلسطين وعن دعم الحقوق الفلسطينية وأصبح على المستوى الرسمي يغض الطرف عن ممارسات دولة الاحتلال ويتماهى مع سياساتها في كثير من المواقف.


وتابع: يشير التصويت إلى استمرار وتصاعد حالة التضامن مع فلسطين داخل الحزب رغم الضغوط الشديدة والاتهامات بحق المؤيدين لفلسطين ومنتقدي دولة الاحتلال في الحزب واتهامهم بالعداء للسامية، وفصل الكثير منهم من داخل الحزب.

المصرى اليوم

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