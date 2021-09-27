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محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقريتين بمركز المراغة

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محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقريتين بمركز المراغة محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقريتين بمركز المراغة

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تفقد اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال تنفيذ عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف «حياة كريمة» بقريتين بمركز المراغة في شمال المحافظة.


وقال المحافظ، إن جولته بقريتى «بنى هلال»، و«نجع الماسخ» جاءت في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية وتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، لافتا إلى أن جولته التي رافقه فيها حسن ناصر رئيس مركز ومدينة المراغة، ومسئولى الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، شملت تفقد أعمال إنشاء المدرسة الثانوية بنجع الماسخ على مساحة 2500 متر مربع، بمساحة مباني 1900 متر مربع، وبتكلفة إجمالية 8 مليون و500 ألف جنيه، والتى تتكون من 5 أدوار بها 18 فصلا دراسيا، وفصل لذوي الهمم، ومكتبة، وغرفة للأنشطة، و3 غرف «شبكات، وأخصائي اجتماعي، وطبيب» وصالة متعددة الأغراض وملعب.


وأشار المحافظ، إلى أن المدارس التي يجرى تنفيذها ضمن خطة مبادرة «حياة كريمة» بمركز المراغة بلغت 11 مدرسة لمختلف مراحل التعليم، توفر 153 فصلا دراسيا بتكلفة إجمالية تبلغ 63 مليون جنيه. وأوضح الفقى، بأنه تفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي لخدمة قرية «بني هلال»، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمحطة إلى 68%، ووصلت نسبة تنفيذ الشبكات إلى 77% بإجمالي طول 6410 مترا، ومن المقرر الإنتهاء من المشروع في 31 مارس العام القادم.


ومن جانبه أشار المهندس يوسف حلمى رئيس فرع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، إلى أن محطة الرفع تأتي ضمن مشروع صرف صحي قرى مركز المراغة، بتكلفة إجمالية 492 مليون جنيه، والذي يخدم مجلس قروي بناويط، وأولاد اسماعيل، بإجمالي أطوال شبكات انحدار تصل إلى 110 كيلو مترات، لتخدم 180 ألف نسمة، لافتا إلى أن المشروع يشمل إنشاء 10 محطات رفع رئيسية وفرعية بقرى بني هلال، وأولاد إسماعيل، والحريدية، والجزازرة، وفزارة، وبناويط، والشيخ شبل.


ووجه محافظ سوهاج، بالإلتزام بأعلى معايير الجودة أثناء تنفيذ المشروعات والبرنامج الزمني المحدد للانتهاء منها لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، بما يخدم منظومة التنمية الشاملة وفقا لرؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وعبر الأهالي عن سعادتهم بما يتم من مشروعات أصبحت ملموسة بالفعل على أرض الواقع.

المصرى اليوم

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