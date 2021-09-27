أخبار عاجلة

"الملكية الفكرية" تتلف 3.5 مليون مصنّف منتهِك للحقوق -
"السعودية للكهرباء" راعٍ استراتيجي للمؤتمر السعودي الدولي السلامة الصناعية -
"الرئيس التنفيذي للأرصاد": نتابع على مدار الساعة تأثير إعصار شاهين على المنطقة -
"سبق" تكشف كواليس لقاء أمير عسير وضيفه "المواطن" -
الرياض تستضيف الملتقى الدولي "تعزيز الصداقة بين الأمم والشعوب" -
رئيس هيئة الأدب: تطوير صناعة النشر مسؤولية مشتركة -
«بتصويت الجمهور».. المهرجان القومي للمسرح يستحدث جائزة جديدة -
ضبط متهم بتجارة السلاح فى الاسكندرية -
«التحالف المصري» يرحب بإعلان بدء خروج القوات الأجنبية من ليبيا -
مايا مرسي تهنئ السفيرة مشيرة خطاب كأول سيدة تتولى رئاسة القومي لحقوق الإنسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

فرنسا تدعو لاستئناف المفاوضات حول العودة للاتفاق النووي الإيراني

Print
فرنسا تدعو لاستئناف المفاوضات حول العودة للاتفاق النووي الإيراني فرنسا تدعو لاستئناف المفاوضات حول العودة للاتفاق النووي الإيراني

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لاستئناف المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني بأسرع ما يمكن.

وقال لودريان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاثنين: «لا يمكن لإيران أن تعتقد أن الوقت يصب في مصلحتها، لأن خطر أزمة كبيرة يتزايد بينما يصبح برنامجها النووي أكثر خطورة».

وأكد أن «فرنسا ستتخذ كافة الخطوات الضرورية للحوار، لكن الطريق الممكن الوحيد يبقى الاتفاق الذي يضمن أن إيران تنفذ التزاماتها من جديد».

وأضاف: «لذلك من الضروري استئناف المفاوضات بأسرع ما يمكن».

يذكر أن الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران اختتمت في الـ20 من يونيو الماضي.

ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات قريبا، حسبما أعلنت الخارجية الإيرانية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«متعدش وعيش».. رسالة من فناني مصر لمرضى نقص الصفائح الدموية المناعي حول العالم

«متعدش وعيش».. رسالة من فناني مصر لمرضى نقص الصفائح الدموية المناعي حول العالم

بعد إلغاء حفلته بمصر بسبب قضايا تحرش.. سعد لمجرد يظهر من جديد مع أمير كرارة

بعد إلغاء حفلته بمصر بسبب قضايا تحرش.. سعد لمجرد يظهر من جديد مع أمير كرارة

بعد دفاعها عنه..محمد رمضان يوجه رسالة لإعلامية شهيرة (فيديو)

بعد دفاعها عنه..محمد رمضان يوجه رسالة لإعلامية شهيرة (فيديو)

13 عرضا بالسعودية.. هاني رمزي كيشف جولة «أبو العربي» في mission impossible»

13 عرضا بالسعودية.. هاني رمزي كيشف جولة «أبو العربي» في mission impossible»