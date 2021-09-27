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لاعب الأهلي السابق: تخوف في من رحيل «كارتيرون»

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لاعب الأهلي السابق: تخوف في الزمالك من رحيل «كارتيرون» لاعب الأهلي السابق: تخوف في من رحيل «كارتيرون»

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أكد الإعلامي محمد فاروق، أن هناك حالة من القلق داخل نادي بسبب وصول معلومات حول تفكير الفرنسي باتريس كارتيرون في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال فاروق في برنامجه «البريمو» المذاع على قناة «TEN»: «هناك حالة من التخوف على الرغم من اعلان النادى تجديد عقد المدرب الفرنسي لمدة ٣ سنوات ولكن هناك عروض مغرية لكارتيرون في الفترة الأخيرة».

وأضاف: «الشرط الجزائي في عقد كارتيرون لا قيمة له على الإطلاق لأنه ليس كبير ورحل قبل ذلك بسهولة بعد دفعه 250 ألف دولار كشرط جزائي».

المصرى اليوم

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