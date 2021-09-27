بيراميدز يسعى لتحصين نجمه من إغراءات الأهلي والزمالك

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يسعى مسؤولو نادي بيراميدز، لتجديد التعاقد مع أحمد توفيق، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم القدم، في الفترة الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولو نادي بيراميدز، يسعون لحسم تجديد التعاقد مع أحمد توفيق، والذي ينتهي تعاقده في نهاية الموسم المقبل، وذلك خوفًا من توقيعه لأي من الأندية في يناير المقبل، ويرحل عن النادي في صفقة انتقال حر.

ومن المقرر أن يعقد هاني سعيد، المدير الرياضي للنادي السماوي، جلسة مع أحمد توفيق، عقب عودته من معسكر المنتخب الوطني الأول، لحسم ملف تجديد التعاقد معه في الفترة المقبلة.

وكان أحمد توفيق، ارتبط اسمه خلال الفترة بالماضية، بالانتقال إلى أي من ناديي الأهلي أو الزمالك.

يُذكر أن مسؤولو نادي بيراميدز، قرروا الاحتفاظ بالقوام الأساسي للفريق وعدم رحيل أي لاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حتى يستطيع النادي الفوز بالبطولات في الموسم المقبل.