أخبار عاجلة

"الملكية الفكرية" تتلف 3.5 مليون مصنّف منتهِك للحقوق -
"السعودية للكهرباء" راعٍ استراتيجي للمؤتمر السعودي الدولي السلامة الصناعية -
"الرئيس التنفيذي للأرصاد": نتابع على مدار الساعة تأثير إعصار شاهين على المنطقة -
"سبق" تكشف كواليس لقاء أمير عسير وضيفه "المواطن" -
الرياض تستضيف الملتقى الدولي "تعزيز الصداقة بين الأمم والشعوب" -
رئيس هيئة الأدب: تطوير صناعة النشر مسؤولية مشتركة -
«بتصويت الجمهور».. المهرجان القومي للمسرح يستحدث جائزة جديدة -
ضبط متهم بتجارة السلاح فى الاسكندرية -
«التحالف المصري» يرحب بإعلان بدء خروج القوات الأجنبية من ليبيا -
مايا مرسي تهنئ السفيرة مشيرة خطاب كأول سيدة تتولى رئاسة القومي لحقوق الإنسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طالبان تمنع صالونات الحلاقة من قص اللحى بـ"هلمند الأفغانية"

Print
طالبان تمنع صالونات الحلاقة من قص اللحى بـ"هلمند الأفغانية" طالبان تمنع صالونات الحلاقة من قص اللحى بـ"هلمند الأفغانية"
قالت في مرسوم للحلاقين: "إذا انتهك أي شخص القاعدة فسوف يُعاقَب"

طالبان تمنع صالونات الحلاقة من قص اللحى بـ

منعت حركة طالبان أمس الاثنين صالونات الحلاقة في ولاية هلمند الواقعة جنوبي أفغانستان من قص اللحى أو تشذيبها، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أصدر نائب حكومة ولاية هلمند المرسوم للحلاقين في لشكركاه عاصمة الولاية.

ومنذ اجتياح الحركة العاصمة كابول منتصف أغسطس الماضي، وسيطرتها مرة أخرى على البلاد، والعالم يراقب ليرى ما إذا كانوا سيعودون إلى أسلوب حكمهم الصارم الذي ساد أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وشهد السبت الماضي بعض المؤشرات السلبية؛ إذ قتل عناصر طالبان أربعة خاطفين مزعومين، وعلقوا جثثهم في ساحات عامة بمدينة هراة غربي البلاد.

وجاء في المرسوم الصادر للحلاقين: "إذا انتهك أي شخص القاعدة فسوف يعاقَب. ولا يحق لأحد الشكوى".

ولم يتضح بعد ما هي العقوبات التي قد يواجهها الحلاقون إذا لم يلتزموا بحظر حلاقة وتشذيب اللحى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الملكية الفكرية" تتلف 3.5 مليون مصنّف منتهِك للحقوق

"الملكية الفكرية" تتلف 3.5 مليون مصنّف منتهِك للحقوق

"السعودية للكهرباء" راعٍ استراتيجي للمؤتمر السعودي الدولي السلامة الصناعية

"السعودية للكهرباء" راعٍ استراتيجي للمؤتمر السعودي الدولي السلامة الصناعية

"الرئيس التنفيذي للأرصاد": نتابع على مدار الساعة تأثير إعصار شاهين على المنطقة

"الرئيس التنفيذي للأرصاد": نتابع على مدار الساعة تأثير إعصار شاهين على المنطقة

"سبق" تكشف كواليس لقاء أمير عسير وضيفه "المواطن"

"سبق" تكشف كواليس لقاء أمير عسير وضيفه "المواطن"