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الجيزة تعلن عن مزايدة لتأجير أكشاك بسرفيس ميدان الجيزة والمريوطية

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الجيزة تعلن عن مزايدة لتأجير أكشاك بسرفيس ميدان الجيزة والمريوطية الجيزة تعلن عن مزايدة لتأجير أكشاك بسرفيس ميدان الجيزة والمريوطية

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أعلنت محافظة الجيزة عن طرح المزايدة العلنية لتأجير عدد من الأكشاك ومنها ٣ أكشاك بموقف سرفيس ميدان الجيزة و2 بموقف سرفيس المريوطية.

وعلى من يرغب التقدم بالمزايدة المقرر عقدها يوم ١٧ أكتوبر القادم، إحضار صورة البطاقة وكراسة الشروط والمواصفات وتفويض رسمي معتمد وسداد تامين الابتدائي دخول المزايدة وقيمتها الأكشاك موقف رفيس ميدان الجيزة.

وتبلغ قيمة التأمين: 5000 جنيه الكشك رقم واحد و 3000 جنيها الكشك رقم ٢. و ٣ أما أكشاك موقف سرفيس المريوطية فيصل قيمة التأمین ۷۰۰۰ جنيه الكشك رقم واحد و5000 جنيها الكشك رقم ٢.

المصرى اليوم

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