أكاديمية البحث العلمي تدعم 444 مشروع تخرج في إنترنت الأشياء

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اقيمت نهائيات الدورة الخامسة لتحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، بمجمع الإبداع التابع لوزارة الاتصالات ببرج العرب في الإسكندرية، ويأتي هذا التحدي في إطار التعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كشريك رئيسي ومجمع الإبداع ببرج العرب وذلك بالشراكة مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) والجمعية المصرية لتكنولوجيا الاتصالات (اتصال)، وبالتعاون مع العديد من الشركات والمؤسسات والهيئات التكنولوجية والعلمية.

وتعد النهائيات استكمالًا لمشوار النجاح، وتحقيقًا للرؤية والتوجه العالمي للاهتمام واستغلال التكنولوجيا بشكل أكبر في شتى مجالات الحياة، وتطوير بيئة الإبداع وريادة الأعمال وخلق شبكة ربط لدعم حركة التحول الرقمي، وقد استمرت فعاليات التحدي بالتزامن مع العام الدراسي 2020/ 2021، وقد قامت الأكاديمية كشريك رئيسي في هذا التحدي بتقديم الدعم لعدد ٤٤٤ مشروع تخرج في مختلف مسارات التحدي على مدار الأربع سنوات الماضية.

وحضر الفاعليات الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجيه بالنيابة عن رئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر والذي اوضح في كلمته أثناء افتتاح الفاعليات أن الأكاديمية قامت بتقديم ليس فقط الدعم المادي بل الفني واللوجيستي أيضاً للمشروعات الفائزة، وستقوم الأكاديمية باحتضان أفضل مشروعات التخرج المقدمة في مجال «انترنت الأشياء» لتحويلها إلى شركات تكنولوجية ناشئة في إطار البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية «انطلاق» والتابع للأكاديمية أيضاً.

وفي بيان صادر عن الأكاديمية أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن «تحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي» والذي بدأ عام 2016 تحت مسمى (دوري إنترنت الأشياء)، برنامج قومي سنوي يهدف إلى بناء القدرات لدعم وتشجيع الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات إنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي كما يهدف البرنامج لدعم ومساعدة مشروعات التخرج لطلاب الجامعات وطلبة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM” المهتمين بتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والذي يتوافق مع توجهات الدولة نحو خلق كوادر وكفاءات محلية تساهم في توطين التكنولوجيا في مجالات وتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

والجدير بالذكر أن ينقسم التحدي إلى مرحلتين، تتم المرحلة الأولى على المستوى المحلي، حيث شارك ٢١٣ فريق في مسار مشروعات المدارس و٢١١ فريق في مسار مشروعات التخرج و٢٠ فريق في مسار الشركات الناشئة، ليتأهل ١٤١ فريق من مسار مشروعات المدارس، و۱۰۹ فريق في مسار مشروعات التخرج، و۱۰ فرق في مسار الشركات الناشئة، للحصول على الدعم والتدريب من قِبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا (ITIDA)، وقد وصل عدد المشاركين في التحدي خلال تلك السنوات إلى أكثر من ٤۰۰۰ مشارك وأكثر من ١۰۰۰ مشروع، حيث يتأهّل الفائزون من كل دولة لدخول النهائيات الإقليمية، والتي تُعقد سنويًا ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء التابع لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE GCAIoT) في شهر ديسمبر من كل عام بدبي الإمارات العربية المتحدة، كما يوفر التحدي أيضًا «IoT & AI Knowledge Hub»، الذي يعتبر مجمع معرفي يقوم بتقديم ورش عمل ومحاضرات ومصادر تعلُّم عبر الإنترنت لمجتمع إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في أفريقيا والوطن العربي.

وفي سياق متصل أكد الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال ان التحدييمثل اموذجًا متميزا للتعاون البناء والشراكة بين المؤسسات المحلية والدولية والإقليمية بدءًا من جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرع إدارة التكنولوجيا بمصر (IEEE TEMS Egypt)، بالتعاون مع مجمع الإبداع ببرج العرب وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات (NTRA).

ذلك بالإضافة للشراكات المحلية والإقليمية مع المؤسسات الحكومية والجامعات، وحظي هذا البرنامج الهام والناجح باهتمام كيانات ومؤسسات صناعية وإقتصادية كبيرة وبارزة ومنها مجموعة بنية (Benya) الراعي الرسمي للتحدي، ومجموعة بنية هي المزود الرائد للحلول الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما انضم بنك مصر كراعي لمحور التكنولوجيا المالية، ويضم التحدي أيضًا عددًا من كبار الشركاء الحكوميين والأكاديميين والجامعات والمدارس من كل محافظات مصر.