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العراق يخصص مكافأة مالية لمن يستلم بطاقته الانتخابيه

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العراق يخصص مكافأة مالية لمن يستلم بطاقته الانتخابيه العراق يخصص مكافأة مالية لمن يستلم بطاقته الانتخابيه

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أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، تخصيص مكافأة مالية لكل عراقي يقوم باستلام بطاقته الانتخابية المحدثة، للمشاركة

في الانتخابات.وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف في بيان، إن ستقوم بإعطاء مكافأة خاصة لكل ناخب يسرع إلى استلام بطاقته الانتخابية المطبوعة له والموجودة حالياً في مراكز تسجيل الناخبين كي يتمكن من المشاركة في الانتخابات.


وأوضح أن موعد غلق تسليم البطاقات غير المستلمة من أصحابها سيغلق قريبا، مؤكدًا أن البطاقات الانتخابية سيتم سحبها إلى المكتب الوطني.

وذكرت المفوضية أن المكافأة المالية التي تم إقرارها من الرئاسات الثلاث أثناء الاجتماع الدوري مع المفوضية بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة في أكتوبر المقبل، ستشمل نحو 3 ملايين ناخب لترغيبهم باستلام بطاقاتهم البيومترية.

المصرى اليوم

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