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«المقاولون العرب»: تنفيذ محطة بحر البقر استغرق 23 شهرًا بجهود 7 آلاف عامل ()

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«المقاولون العرب»: تنفيذ محطة بحر البقر استغرق 23 شهرًا بجهود 7 آلاف عامل (فيديو) «المقاولون العرب»: تنفيذ محطة بحر البقر استغرق 23 شهرًا بجهود 7 آلاف عامل ()

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كشف المهندس أحمد عباس، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، تفاصيل إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، موضحًا أنه تم تنفيذ مشروع محطة بحر البقر في 23 شهرًا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تحالف المقاولون العرب وأوراسكوم نفذ العديد من المشروعات القومية، منها أيضًا مترو الأنفاق.

وأردف المهندس أحمد عباس، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، «نشكر ربنا لأننا جيل ربنا اختاره لهذا التوقيت وتنفيذ هذه المشروعات في ظل وجود القائد العظيم عبدالفتاح »

واستكمل خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن محطة معالجة مصرف بحر البقر يقضي على المشاكل المائية في بحيرة المنزلة، ويحافظ على الثروة السمكية، ويسهم في إصلاح وتأهيل 480 ألف فدان.

وأكد المهندس أحمد عباس، أن مصرف بحر البقر تم إعداده للزراعة وليس للصرف الزراعي، موضحًا أن المشكلة بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي، موضحا أنه كان يتم إلقاء الصرف الزراعي والصناعي والصحي في مصرف بحر البقر.

واختتم عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن عدد العاملين في محطة بحر البقر بلغ 7 آلاف مهندس وعامل من المقاولون العرب وأوراسكوم، وتم عمل 22 مليون ساعة دون إصابات، وتم إنشاء 6500 خازوق للتغلب على صعوبة التربة في مقر مشروع بحر البقر.

المصرى اليوم

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