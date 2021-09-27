تعرف على المستندات المطلوبة من أصحاب المشروعات لاستخراج التراخيص (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر عن مجلس النواب، الأوراق والمستندات المطلوبة من أصحاب المشروعات لاستخراج التراخيص.

و نصت اللائحة التنفيذية للقانون على أنواع المستندات والبيانات التي يتقدم بها صاحب المشروع التابع للاقتصاد غير الرسمي للحصول على الترخيص المؤقت.

ونصت المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، على أنه يشترط لمنح الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع قیام وحدة تقديم الخدمات بإعداد جدول زمني لتوفيق الأوضاع للمشروع، ويستلزم ذلك قيام صاحب المشروع، بتقديم الآتي:

- البطاقة الضريبية.

- السجل التجاري.

- تقرير معتمد من إدارة التنظيم في شأن المشروع.

- تقرير معتمد من المركز المختص بالتراخيص في شأن المشروع.

- أي موافقات ومستندات أخرى يرى الجهاز أنها ضرورية طبقا لطبيعة النشاط، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

- يجوز لوحدات تقديم الخدمات، بناء على طلب صاحب المشروع أو من يمثله، القيام باستيفاء المعاينات والإجراءات اللازمة للحصول على المستندات المذكورة بالبنود من (1) إلى (4) من هذه المادة، وذلك من خلال مخاطبة الجهات المختصة، على أن يرد الرد من الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ موافاتها بالطلب .

جدير بالذكر، أن المادة 58، تنص على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة، وللمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الفصل، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات .